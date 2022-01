Podívejte se na první fotku opravdového iPhonu s decentním průstřelem

Jedním z typických poznávacích prvků novějších iPhonů je nepochybně masivní výřez, v němž se kromě selfie kamerky ukrývají rovněž senzory pro technologii Face ID. Jakkoliv je rozpoznávání obličeje v podání iPhonů přesné, může však působit „notch“ ve srovnání ostatními moderními smartphony již trochu zastarale. Toho si je ostatně vědom i Apple, který u poslední generace výřez nepatrně zmenšil a v tomto duchu chce pokračovat i do budoucna. Nejrůznější spekulace tak nasvědčují, že bychom se mohli dočkat iPhonů s tzv. průstřelem. Jak by takovýto průstřel mohl vypadat, nyní odhalil Jeff Grossman na Twitteru.

Mocked up what a potential iPhone 14 Pro with a pill-shaped cutout might look like. pic.twitter.com/E3C1Bygd45