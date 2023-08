Podívejte se na prototyp Galaxy Z Fold6, mezigeneračně půjde o velkou změnu

Před měsícem představený Samsung Galaxy Z Fold5 sbírá kladná hodnocení z řad uživatelů i odborných recenzentů. Nás konkrétně zaujal vyšší maximální jas displeje či výkonnější procesor Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy, avšak za jednu z největších inovací lze považovat i přepracovaný pant bez mezery. Navzdory tomu, že se Z Fold5 na trhu příliš dlouho neohřál, se již na internetu objevilo video s ukázkou (údajného) prototypu Galaxy Z Fold6. V něm lze spatřit skládačku tvarem připomínající chystanou Galaxy S24 Ultra (vycházíme-li z dostupných informací), tedy na první pohled širší zařízení s mírně zaoblenými boky.

Tell you a good news,My S24 Ultra rendering has been confirmed by the supply chain. If you are still not impressed with S24 Ultra, you can watch this video, which is one of the prototype designs of Fold6. Its middle frame, flat bottom and radian are exactly the same as the design… pic.twitter.com/knhBs3m7hN