Microsoft uklízí v Copilotu. Končí hloubkový výzkum i podcasty

Microsoft se rozhodl trochu pročistit nabídku funkcí svého Copilotu. Od 18. srpna 2026 v něm skončí nástroje Hloubkový výzkum (Deep Research) a Podcasts. Zatímco první jmenovaná funkce dostane alespoň částečnou náhradu, v případě podcastů bude konec definitivní – a spolu s nimi zmizí také veškerý dříve vytvořený obsah.
Hloubkový výzkum slouží k podrobnějšímu zpracování složitějších dotazů. Copilot při něm projde větší množství zdrojů a následně připraví obsáhlejší a strukturovaný report. Výsledek tak připomíná spíše skutečnou rešerši než běžnou odpověď chatbota. Po uvedeném datu už ale tento nástroj nebude ve spotřebitelské verzi Copilotu dostupný.
Microsoft alespoň nesmaže dříve vytvořené výstupy. Uživatelé tarifů Microsoft 365 Personal a Family je nadále najdou v historii konverzací a budou je moci otevřít ve Wordu či uložit pro pozdější použití. Předplatitelé Microsoft 365 Premium navíc získají přístup k podobně zaměřenému nástroji Researcher, který má tvorbu podrobných analýz převzít.
Mnohem ráznější bude konec funkce Podcasts. Ta dokázala z vybraného tématu, webových stránek nebo dodaných materiálů připravit personalizovaný pořad namluvený umělou inteligencí. Hodit se mohla například při studiu nebo ve chvíli, kdy si uživatel chtěl nechat složitější téma vysvětlit poslouchatelnější formou. Po 18. srpnu však přestane fungovat úplně, a to bez ohledu na to, zda uživatel Copilot používá zdarma, nebo za něj platí.
Problém je, že dříve vytvořené podcasty nebude možné nadále přehrát ani dodatečně stáhnout. Funkce totiž nikdy nenabízela možnost exportu mimo Copilot. Přestanou fungovat také odkazy na již sdílené pořady. Pokud tedy někdo podcasty skutečně používal a chtěl by si je uchovat, Microsoft mu příliš možností nedává.
Rušení funkcí u rychle se vyvíjejících AI služeb není nic neobvyklého, uživatelé Googlu by mohli vyprávět. Výrobci nejprve zkoušejí nejrůznější nápady a následně ponechávají především ty, které lidé skutečně používají. V případě hloubkového výzkumu navíc Microsoft část uživatelů nasměruje k dražšímu předplatnému. Podcasty se naopak zřejmě nestaly natolik populárními, aby se firmě vyplatilo pokračovat v jejich provozu.