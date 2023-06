Podívejte se, jak fungují interaktivní widgety na iOS 17

S příchodem iOS 17, s nímž souvisí například i nový mód StandBy, který z telefonu fakticky udělá smarthub, jsme se dočkali i vylepšených widgetů, které jsou konečně interaktivní. Nově je tak například možné ovládat příslušenství v rámci aplikace Domácnost nebo třeba označit již splněné úkoly, viz přiložené video.

We finally have interactive widgets in iOS 17! #WWDC23 pic.twitter.com/oIrlh3JWC7