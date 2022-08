Fotovýbava Galaxy Z Foldu4 bude ještě schopnější, nově bude podporovat Expert RAW

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Přestože se dočkala fotovýbava nejnovější generace ohebného Galaxy Z Fold4 oproti Z Foldu3 pořádného vylepšení, nadšenci do manuálních úprav doposud postrádali fotoaplikaci Expert RAW. Ta dává možnost fotit nejen v JPEG, ale i v DNG RAW, což umožňuje následné pokročilé úpravy. Stejně tak se těší Expert RAW integraci do Adobe Lightroom, díky čemuž je možné okamžitě otevřít pořízené snímky v Lightroomu a pustit se do profesionálních úprav.

Naštěstí je však nyní Expert RAW ve verzi 2.0.00.3 dostupný i pro Galaxy Z Fold4, uvádí androidpolice.com. Z dalších novinek, které přináší tato verze Exper RAW, stojí za zmínku funkce vytvoření presetů a rovněž příslib ještě lepších fotografií pořízených ve zhoršeném osvětlení.