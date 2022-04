Poco Watch jsou chytré hodinky s AMOLED displejem a GPS

Fotografie: Poco

Na dnešní tiskové konferenci Poco představilo nejen vlajkovou loď Poco F4 GT, ale dočkali jsme se premiéry vůbec prvních hodinek výrobce. Mají velmi jednoduchý název, a to Poco Watch. Dle očekávání půjde o spíše jednodušší model, avšak nebylo by to Poco, kdyby výbavu mírně nevyšperkovalo a současně se nesnažilo nastavit velice příznivou cenu.

Hodinky mají například 1,6" AMOLED displej, což je mezi levnějšími hodinkami vcelku nadstandardní. Rozlišení se zastavilo na hodnotě 320 × 360 pixelů. Celkově jsou hodinky plastové, ale zato velmi lehké, váží pouhých 31 gramů. Samozřejmostí je však zvýšená odolnost do 5 ATM, což znamená, že s nimi můžete plavat, ale nikoliv se potápět. Plavání proto nechybí mezi sportovními režimy, kterých je jinak celkem 100. Hodinky dokáží měřit nejen klasické kroky či kalorie, ale také srdeční frekvenci a okysličení krve. K měření lze využít také vestavěnou GPS.

U chytrých hodinek je důležitá také výdrž, kdy výrobce slibuje až 14 dní, avšak je nasnadě, že při používání GPS bude výdrž pouze v řádu několika hodin. Novinka bude pracovat nejen se zařízeními s Androidem, ale také s konkurenčním iOS.

Poco Watch se budou prodávat i na evropském trhu, přičemž cena je stanovena 79 eur, což jsou v přepočtu necelé 2 tisíce korun.