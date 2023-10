Na českém trhu se objevily jedny z vůbec nejlevnějších chytrých hodinek, které umí i telefonovat. Nové Redmi Watch 3 Active působí dospělým dojmem, nabízí všechny obvyklé funkce a koupíte je za necelý tisíc korun. Jedná se o ideální volbu pro nenáročné a děti?

Letošní novinka Redmi Watch 3 Active se na českém trhu nabízí za necelých tisíc korun, přesto jde o regulérní chytré hodinky s velmi dobrou výbavou. Překvapí velkým displejem, dobrou výdrží, přehledným prostředím v češtině nebo schopností velmi obstojně telefonovat. Novinka tak má předpoklady k tomu, aby se stala bestsellerem.

Technické parametry Xiaomi Redmi Watch 3 Active Kompletní specifikace Konstrukce 46,9 × 38,9 × 10,9 mm , 41,7 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka Displej TFT IPS, 1,83" (240 × 280 px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ne Akumulátor 289 mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 2:00 hodin Dostupnost červenec 2023, 999 Kč

Obsah balení: vše potřebné

Bílá krabička obsahuje kromě samotných hodinek (s již nasazeným řemínkem) pouze manuály a krátký kablík kombinující USB-A na jedné straně a proprietární magnetické piny na straně druhé.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Konstrukční zpracování: překvapivě elegantní

Na první pohled jde o větší hodinky, kdy se výrobce snažil nasadit maximálně rozměrný displej, o kterém ještě bude řeč. Nyní se pojďme podívat na samotný vzhled, který působí až překvapivě hodnotně a vkusně. Tělo je sice dle očekávání plastové, avšak boky jsou speciální povrchovou úpravou zpracovány tak, že mají lesk a současně mají odolávat poškrábání. To se během testu zatím prokázalo, avšak otázkou je, jak dlouho povrch běžnému používání odolá.

Řemínek je obyčejně silikonový s méně tradičním zapínáním, které vám může lehce připomenout oblíbené náramky Mi Band od Xiaomi. Zpočátku jsme si musel lehce zvyknout na styl uchycení, avšak poté již o zapínání nevíte a nestalo se, že by se hodinky samy rozeply, jako to dělaly občas Mi Bandy. Za to lze vděčit i nízké hmotnosti, která činí necelých 42 gramů včetně řemínku.

Ačkoliv před sebou máme ty nejlevnější chytré hodinky, nechybí praktická zvýšená odolnost proti vodě do 5 ATM. V praxi tak hodinkám nevadí plavání v bazénu, přírodních vodách a samozřejmě ani sprchování.

Líbilo se nám příjemně se nosí

voděodolnost do 5 ATM

působí dražším dojmem

Displej: působivá velikost

Displej má 1,83" a patří k vůbec největším v celém segmentu chytrých hodinek. Stinnou stránkou je spíše nižší rozlišení, kdy je rastr okem viditelný, avšak to je u cenově dostupných hodinek obvyklé. Důležitá je velmi dobrá čitelnost, neboť jsou veškeré prvky opravdu velké. Jas dosahuje 450 nitů a je dostatečný i na venkovní použití. Regulovat jej můžete jen ručně, automatika chybí a zapomenout musíte s ohledem na technologii IPS i na Always-On. Probudit hodinky můžete gestem otočení, které funguje vcelku dobře, případně dvojitým poklepáním na displej.

Líbilo se nám více než 1,8" displej

dobrá čitelnost

Nelíbilo se nám chybí automatická regulace jasu

Systém a výkon: naprosto v pořádku

Xiaomi už si zřejmě srovnalo myšlenky a snaží se držet jedné osvědčené aplikace. Počítejte tak s aplikací Mi Fitness pro Android i iOS. V aplikaci si mimo jiné lze nastavit i ciferníky displeje. Na výběr jich máte vyšší desítky, přičemž hodinky v paměti bohužel jen 3. Někoho může potěšit tvorba vlastního ciferníku, respektive možnost si na pozadí umístit vlastní fotografii.

Samotná aplikace je poměrně přehledná a dobře počeštěná. Přehlednost je výsadou i prostředí samotných hodinek, které se ovládá pomocí dotyku displeje, gest a jednoho hardwarového tlačítka na pravém boku. Po jeho stisku se hodinky rozsvítí, následný stisk vás zavede do hlavního menu a případně zase zcela zpět na obrazovku se zvoleným ciferníkem.

Prostředí hodinek je kompletně v češtině a je velmi snadné se v něm zorientovat. Z hlavního displeje se tahem odshora dolů dostanete k notifikacím, z opačného konce k rychlým zástupcům a do stran na praktické widgety, kde uvidíte počasí, ovládání hudby či přehled sledovaných věcí. Hlavní menu je přehledné, pokud si zvolíte zobrazení v seznamu. Pokud použijete mřížku, je to možná stylovější, avšak zcela nepřehledné. Pohyb v menu je však příjemně plynulý a reakce na dotyk příkladné.

Hodinky dokáží standardně monitorovat srdeční tep i okysličení krve, získáte i data ohledně vašeho spánku či míry stresu. Samozřejmostí jsou notifikace skrze připojené zařízení s Androidem či iOS. Zde je třeba se smířit s tím, že je můžete pouze číst, nelze na ně nijak reagovat. Korektně se zobrazuje diakritika, smajlíci však jen někdy. Ačkoliv je rozlišení displeje slabší, jeho velikost zpravidla stačí na to, aby se na něj vešla celá zpráva, vy ji tak vidíte pouhým pohledem bez nutnosti rolovat.

Smajlíci se v notifikacích někdy zobrazí, někdy však ne zcela korektně

Výjimku tvoří telefonní hovory, které můžete přijmout a vyřídit přímo z hodinek. Mají totiž na těle reproduktor i mikrofon. Budete velmi mile překvapeni, že vám protistrana skvěle rozumí a i vy ji slyšíte čistě a dostatečně hlasitě. Jde o zásadní přidanou hodnotu a dodejme, že něco takového levné hodinky zpravidla vůbec nenabízí. Skrze hodinky můžete ovládat hudební přehrávač, fotoaparát v telefonu a například váš telefon také najít, pokud je v dosahu, ale vy nevíte, kde přesně.

Během testování se nám zamlouval i vcelku plynulý chod, kdy procházení nabídky působí příjemně, včetně decentních animací. Samozřejmě srovnání s několikanásobně dražšími modely nesnesou, na druhou stranu však poskytují komfort, který kupříkladu chytré náramky, jež se často kolem hranice tisíce korun vyskytují, nenabízí. Pro úplnost zmíníme, že NFC chybí, ale to je pochopitelné.

Líbilo se nám svižný chod

vzdálená spoušť fotoaparátu

podpora hovorů skrze propojený telefon

Výdrž a nabíjení: příjemné hodnoty

Výdrž hodinek se má díky baterii s kapacitou 289 mAh pohybovat kolem 12 dní, dle výrobce. Při náročném používání pak kolem 8 dní. Během testování zatím nabíjím jedenkrát týdně a používám v podstatě veškeré funkce a vymoženosti, tudíž lze výdrž hodnotit jako velice dobrou. Samotné nabití pak trvá zhruba hodinku a půl.

Líbilo se nám skvělá výdrž

Sportovní a zdravotní funkce: standardní nabídka

Redmi Watch 3 Active jsou připraveny i na vaše sportovní aktivity, přičemž nabídka jich čítá více než sto. Nechybí zde různé druhy běhů, míčových aktivit, ale třeba i skákání přes švihadlo či házení létajícím talířem. Jelikož jsou hodinky odolné, můžete provozovat i vodní sporty, včetně plavání, avšak nikoliv potápění. Paradoxně však například plavecký sportovní režim v hodinkách chybí.

Na velký displej se vměstná spousta informací, během běhu tak stačí jen pohlédnout na hodinky a ihned víte, jaký máte čas, případně kolik už jste uběhli. Smířit se avšak musíte s chybějící GPS, ale opět je to proto, že cena hodinek je posazena opravdu nízko.

Líbilo se nám velké množství sportovních režimů

Nelíbilo se nám chybí GPS

Zhodnocení

Redmi Watch 3 Active pořídíte na českém trhu za necelých tisíc korun. To je samo o sobě lákavé. Když k tomu připočteme, že získáte velký displej, dobrou výdrž, veškeré běžné funkce a navíc i možnost skrze hodinky telefonovat, není takřka co řešit. Lepší hodinky v této cenové hladině rozhodně neseženete. Ano, lze pomluvit displej s nízkým rozlišením, avšak to lze právě s ohledem na cenu odpustit.

Konkurence

Konkurence bude stát spíše ve stínu, ale přeci jen ji zmíníme. Tou největší jsou zřejmě Amazfit Bip 3, které jsou jen o dvě stovky dražší. Mají však menší displej a neumí telefonovat.

Přejít do katalogu Amazfit Bip 3 Konstrukce 44,2 × 36,6 × 7,6 mm , 33 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm) Displej TFT IPS, 1,69" (280 × 240 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , ne Akumulátor 280 mAh , nabíjení: proprietární kolébka

Obdobně na tom jsou i Niceboy Watch 3 Lite, jež mají design blízký dnes testovanému modelu, ale neumí telefonovat, mají menší displej a jsou o něco dražší.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz