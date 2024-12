Poco chystá dva telefony: co budou umět modely M7 Pro a C75 5G?

Jak upozornila gsmarena.com, Poco chystá dva nové telefony. Jde přitom o model M7 Pro, jenž má být představen 17. prosince v Indii, a 5G verzi už dříve představeného modelu C75 s procesorem Helio G81 Ultra.

Poco se sice nepodělilo o podrobně specifikace ani jednoho z těchto telefonů, ale Flipkart (zde a zde) pro oba mobily již vytvořil propagační stránky, které odhalují jejich design a klíčové specifikace viz příspěvek ze sociální sítě X níže.

Poco C75 5G is launching with Poco M7 Pro 5G on December 17 in India. pic.twitter.com/KY0HvVyUNF