Nové Poco F7 Pro nabídne za pár korun ultrazvukovou čtečku i Snapdragon 8 Gen 3

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Značka Poco dnes uvádí na český trh dva modely s přídomkem Pro a Ultra, z nichž právě verze Pro stihla již zavítat do redakce mobilenet.cz. Jaké jsou první dojmy a čím se vás pokusí novinka oslovit?

Prémiový design a překvapivě bohaté balení

Ještě než se dostaneme k výkonu a pokročilému chlazení, což jsou tradičně jedny z hlavních lákadel smartphonů Poco, se pojďme podívat na design, protože i ten stojí za to. Pryč jsou doby plastového šasi, a Poco F7 Pro nabízí špičkové dílenské zpracování, použité materiály i ochranu. Poco F7 Pro v tomto ohledu potěší kvalitními hliníkovými rámečky s praktickou matnou povrchovou úpravou. Nechybí ani skleněná záda s originálním designem a také vlajková odolnost IP68 s testem ponoření do (nadprůměrné) hloubky 2,5 metru. Telefon se v ruce příjemně drží a je o něco méně široký a vysoký než například Galaxy A56, kterému by novinka mohla konkurovat. Poco F7 Pro také u mnoha zákazníků zaboduje již jen tím, že má v balení 90W adaptér, USB-C/USB-A kabel i ochranné pouzdro.

Jedním z důvodů je také výkon, který zajišťuje čipset Snapdragon 8 Gen 3 s pokročilým chlazením LiquidCool Technology 4.0. Výrobce konkrétně uvádí, že díky pokročilému systému 3D dvoukanálového IceLoop chlazení a extra velké 5 400mm² tepelné trubici dokáže tato technologie snížit teplotu čipsetu až o 3 °C. K tomu se přidávají technologie jako WildBoost Optimization 4.0, která vylepšuje herní zážitek a podporuje Smart Frame Rate až do 120 FPS, a tak si můžete užít například populární Genshin Impact při stabilních 90 FPS. RAM výrobce nasadil 12 GB LPDDR5X a až 512GB úložiště typu UFS 4.1.

„Nesmrtelná“ baterie s velkou kapacitou

Další oblastí, kde nové Poco F7 Pro exceluje, je pak velikost baterie, která má štědrých 6 000 mAh a podporuje 90W HyperCharge drátové nabíjení. Výrobce navíc implementoval čipy Surge P3 pro řízení nabíjení a Surge G1 pro správu baterie, tudíž se můžeme dočkat vynikající výdrže i dlouhé životnosti. V tomto ohledu Poco slibuje, že i po 1 600 nabíjecích cyklech zůstane zachováno více než 80 % původní kapacity, což by bylo při každodenním nabíjení 100 % kapacity baterie (tj. jednoho cyklu) přibližně 5 let používání.

Výrobce neopomněl ani kvalitní fotoaparát, kde je největším lákadlem 50Mpx primární snímač Light Fusion 800 o velikosti 1/1,55" a clonou f/1.6. Nechybí ani optická stabilizace a standardně skládá 4 pixely do 1. V jeho doprovodu je pak 8Mpx ultraširokoúhlá kamerka s clonou f/2.2 a 20Mpx selfie kamerka ukrývající se v průstřelu 6,67" obrazovky.

Úsvit ultrazvukových čteček

Jedná se o 2K Flow AMOLED s nadprůměrnou jemností 526 PPI, podporou až 120Hz obnovovací frekvence a maximálním jasem až 3 200 nitů. Výrobce se chlubí i certifikací Dolby Vision, podporou HDR10+ obsahu či 3 840Hz PWM stmívací frekvencí a také technologiemi pro potlačení modrého světla. Obrazovka vypadá skutečně špičkově a chrání ji Gorilla Glass 7i, také má tenké rámečky a z výroby předinstalovanou fólii.

Nás však nejvíce potěšilo nasazení ultrazvukové čtečky otisků prstů, která se tak evidentně dostává i do cenově dostupnějších smartphonů. Nové Poco F7 Pro je tak aktuálně nejlevnějším novým smartphonem s ultrazvukovou čtečkou, který si na našem trhu můžete pořídit. Čtečka funguje velmi spolehlivě a je svižná.

Cena a dostupnost

Oba modely jsou v prodeji od 27. března 2025 na e-shopu společnosti Xiaomi mi.com/cz a prostřednictvím oficiálních prodejních kanálů. Poco F7 Pro je dostupné ve dvou barvách Black a Blue ve verzích 12 GB + 256 GB a 12 GB + 512 GB s cenou 14 499 Kč, respektive 15 499 K4.

Na celou řadu se vztahuje speciální zaváděcí nabídka, která běží od 27. března do 6. dubna 2025, či do vyprodání zásob. V tomto období si mohou zákazníci pořídit Poco F7 Pro o 2 000 Kč levněji – variantu 12 GB + 256 GB za 12 499 Kč a variantu 12 GB + 512 GB za 13 499 Kč.