Řada Poco F7 se celosvětově představí příští týden. Co o ní víme?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Poco na sociální síti X oznámilo, že už příští středu, tedy 27. března, v 10:00 SEČ představí své vlajkové lodě pro rok 2025. Akce se uskuteční v Singapuru a k vidění by na ní měly být dva telefony, pravděpodobně Poco F7 Pro a Poco F7 Ultra.

Akce bude živě vysílána na YouTube a X. Níže pak můžete vidět upoutávku, kterou si k události značka připravila.

Co o Poco F7 Pro a Poco F7 Ultra víme?

Jak uvádí gsmarena.com, Poco F7 Ultra bude údajně poháněno čipovou sadou Snapdragon 8 Elite a bude k dispozici v konfiguracích 12/256 GB a 16/512 GB. Nabídne také 6,67" 120Hz 1440p+ displej nebo 32Mpx selfie kameru. Na zadní straně bude operovat hlavní snímač s 50 Mpx, stejné rozlišení dostane i dvojnásobný teleobjektiv a chybět nemá ani 32Mpx ultraširokoúhlá kamera. Telefon bude odolný dle IP68 a jeho rozměry budou 160,3 × 74,9 × 8,4 mm. Baterie by pak měla mít kapacitu 5 300 mAh a podporovat 120W drátové a 50W bezdrátové nabíjení.

Nepřekvapí, že Poco F7 Pro nabídne o něco horší výbavu, která ale i tak bude stále špičková. Pohánět jej má starší Snapdragon 8 Gen 3 a mobil bude dostupný ve stejných variantách, tedy 12/256 GB a 16/512 GB. Displej by měl být identický, minimálně v základních parametrech. Jiné už to však bude u fotoaparátů. Hlavní snímač si sice zachová i nadále 50 Mpx, ale bude už doplněn pouze 8Mpx ultraširokoúhlou kamerou a 2Mpx pomocným snímačem plus 16Mpx selfie fotoaparátem na straně přední. I zde se máme dočkat krytí IP68, rozdílem pak bude i to, že bude telefon tenčí o 0,3 mm. Přesto má však nabídnout baterii o ještě vyšší kapacitě (6 000 mAh), ovšem na úkor toho, že bude chybět bezdrátové nabíjení, to po kabelu navíc bude omezeno „pouze“ na 90 W.