Stále přemýšlíte na Xiaomi 14T Pro? Vybrali jsme 5 jeho hlavních benefitů

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Xiaomi 14T Pro máme v redakci již několik týdnů, během kterých jsme vám předali naše prvotní zkušenosti, přichystali podrobnou recenzi, ale i článek zaměřený na schopnosti fotoaparátu. Jedno je jisté, řada 14T se opravdu povedla a model s přídomkem Pro je smartphone, který by rozhodně neměl ujít vaší pozornosti, především pokud hledáte smartphone se schopnostmi vlajkových lodí, ovšem za nižší cenu.

V dnešním článku se zaměříme na TOP 5 vlastností, kterých si na novince od Xiaomi ceníme. A co vy, souhlasíte s námi?

Špičkový displej s tenkými rámečky

Velký dojem na nás zanechal displej Xiaomi 14T Pro – nejdříve vás překvapí opravdu tenké rámečky, které jsou navíc kolem dokola téměř zcela symetrické – už se tedy nemusíte obávat nevzhledné „brady“, která vždy trochu kazí celkový dojem. Velmi dobré jsou i specifikace displeje, kde 14T Pro nijak nezaostává za aktuální špičkou – těšit se můžete na 6,67" CrystalRes AMOLED panel s podporou HDR10+ i Dolby Vision, maximální obnovovací frekvence činí až 144 Hz, displej je tedy i krásně plynulý. Displeji nechybí certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light na hardwarové úrovni, což se pozitivně podepisuje na množství vyzařovaného modrého světla. Xiaomi na displejích spolupracovalo se značkou TCL.

Displej dokáže v maximu dosáhnout jasu až 4 000 nitů, rozhodně se tak nemusíte obávat ani čitelnosti na přímém slunci. Přímo v displeji se nachází dobře fungující optická čtečka otisků prstů, s rychlostí ani přesností rozpoznávání se trápit nebudete. Věděli jste, že Xiaomi skrze optický senzor dokáže měřit i tepovou frekvenci? Prst stačí přiložit a během pár vteřin zjistíte výsledek.

Kvalita provedení a zvýšená odolnost

I když je hodnocení designu značně subjektivní záležitost a někdo může design hodnotit jako nudný, osobně jej považuji za povedený. Xiaomi 14T Pro navíc nelze upřít, že je opravdu kvalitně zpracované. Rámeček je hliníkový (konkrétně jde o pevnou hliníkovou slitinu 6M13), což chválíme, zařízení v ruce působí mnohem pevnějším dojmem než předchozí generace. Hmotnost se zastavila na hodnotě 209 gramů, což je pro takto velké zařízení poměrně slušná hodnota. Co jistě ocení každý, je zvýšená odolnost dle certifikace IP68 – to znamená, že proti prachu i vodě je novinka plně odolná, nebude vadit ani ponoření v bazénu. I když plavat nechodíte, zvýšená odolnost se zkrátka hodí – některé smartphony bez certifikace by teoreticky mohl poškodit i silný liják, toho se u 14T Pro zkrátka obávat nemusíte.

Xiaomi 14T Pro můžete pořídit hned v několika barevných variantách, konkrétně v tmavě modré, titanově šedé a černé. Barvy jsou sice neutrální, přesto jsme rádi, že Xiaomi nabízí více variant, navíc s matnou povrchovou úpravou.

Dlouhá výdrž, rychlé nabíjení

Xiaomi 14T Pro se chlubí 5 000mAh baterií, která by měla zaručit zhruba 1,5denní výdrž. Co potěší ještě více, je rychlost nabíjení – kompletně nabito máte za zhruba 22 minut, díky podpoře HyperCharge 67W drátového nabíjení. Pokud je pro vás 22 minut příliš, již během 10 minut získáte zhruba 60 % kapacity baterie, což je dost energie na celý den. To ale není vše, nechybí totiž ani 50W bezdrátová alternativa, což je opět špičková hodnota – například nové iPhony či Pixely se takto rychle nedokáží nabíjet ani pomocí kabelu. Jen nezapomeňte funkci rychlého nabíjení aktivovat v nastavení, defaultně aktivována není.

Umělá inteligence v základu

Pokud pravidelně sledujete mobilenet.cz, všimli jste si dozajista našeho článku, kde se AI v Xiaomi 14T Pro věnujeme podrobně. Ano, Xiaomi nabízí hned několik AI dovedností, které si můžete detailně prohlédnout v Nastavení > „Služby AI“. Například v rámci aplikace „Poznámky“ je možné si za pomoci AI nechat shrnout text, provést korekturu, text přeložit nebo jej nechat pomocí AI naformátovat neboli „rozložit“.

Zajímavá je i funkce AI Erase, která zvládne z fotografií odstranit rušivé elementy. V zahraničí pak oceníte funkci AI Tlumočník, která dokáže v reálném čase překládat mezi zvolenými jazyky. Opomenout nesmíme ani nesmírně užitečnou funkci Circle to Search, kdy stačí na displeji zakroužkovat libovolný obrázek či objekt a Google vám jej vyhledá a dodá důležitý kontext, včetně možnosti si jej zakoupit. Důležité je, že AI funkce jsou kompletně lokalizované, to znamená, že si rozumí i s češtinou, tedy s českým textem i hlasem. Samozřejmostí je předinstalovaná aplikace Gemini, která nahrazuje i hlasového asistenta, stačí přidržet vypínací tlačítko.

Výkonu na rozdávání

Ano, v čem novinka exceluje, je výkon. Nasazen byl procesor Mediatek Dimensity 9300+, velmi štědré je také úložiště o velikosti 512 GB, respektive 1 TB, vždy typu UFS 4.0. Velikost RAM činí 12 GB a jedná se o typ LPDDR5X, paměť RAM si můžete navíc virtuálně rozšířit, a to až na dvojnásobek, kdy si Xiaomi vypůjčí část interní paměti. Výkonu má novinka na rozdávání, běžný chod je maximálně plynulý a 14T Pro nerozhodíte ani nejnáročnějšími herními tituly, které v Obchodě Play naleznete. Důležité je, že dostatek výkonu bude mít tento kousek i za několik let, Xiaomi navíc garantuje podporu v oblasti aktualizací OS i záplat minimálně do září 2029, tedy dalších 5 let.

Je toho více...

Zmínili jsme 5 hlavních výhod nového Xiaomi 14T Pro, tím to ale nekončí. Zmínit musíme velmi kvalitní sestavu fotoaparátů, jde o dvojici 50Mpx snímačů a jeden 12Mpx, nechybí ani optická stabilizace či optický zoom. Kromě fotoaparátů potěší i podpora eSIM, takže pokud už klasickou SIM kartu nemáte a vystačíte si s QR kódem, který naleznete v samoobsluze svého operátora, 14T Pro vám problémy dělat nebude.