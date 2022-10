Podívejte se na nové doplňky PanzerGlass pro iPhony 14

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

PanzerGlass připravil pro letošní iPhony 14 velmi zajímavé příslušenství a pár těch nejzajímavějších kousků jsme také otestovali. Konkrétně se jedná o sklo PanzerGlass Anti-reflective (Diamond Strenght) s instalačním rámečkem, klasické sklo PanzerGlass (Diamond Strenght) bez instalačního rámečku, HardCase Clear Edition s podporou MagSafe, HardCase Clear Edition bez MagSafe, Biodergradable Case ze 100% kompostovatelného bio odpadu a ClearCase Black Edition z recyklovaného plastu.

Už z názvů si můžete všimnout, že si letos PanzerGlass zakládal na tom, aby plastové části byly buď z recyklovaných plastů, nebo, v případě Biodergradable Case, dokonce ze 100% kompostovatelného bio odpadu. Planetu máme jen jednu, proto je hezké vidět, že se začínají snažit i výrobci příslušenství. Už samotné balení všech doplňků je velmi „eko“, je totiž z tvrzeného papíru a uvnitř se nenachází žádné zbytečnosti. Dokonce i instalační rámeček u skla PanzerGlass Anti-reflective (a dalších) je biologicky rozložitelný, tedy kompostovatelný.

Zastavíme se právě u skel. Díky instalačnímu rámečku je instalace extrémně snadná. Stačí „nacvaknout“ instalační rámeček (ve skutečnosti nic necvakne, ale jen zasune), který vymezí prostor, kam se sklo nalepí. Sklo stačí jen přiložit tak, aby zapadlo do vymezeného prostoru a následně nějakou kartou vytlačit případné bublinky. Hotovo máte za pár sekund a sklo na displeji téměř nepoznáte. Sám jej již pár týdnů používám na iPhonu 14 Pro Max a díky perfektní kompatibilitě není problém současné používání s krytem, a to nejen z dílny PanzerGlass. Oceňuji primárně to, že je sklo prakticky neviditelné (mnoho lidí se mě ptalo, proč nepoužívám sklo, přesto bylo na displeji nalepeno sklo od PanzerGlass), stejně tak fakt, že sklo zachovává původní kvality displeje, perfektní je tedy oleofobní vrstva i odolnost. Za pár týdnů se totiž na displeji nenachází žádný škrábanec.

PanzerGlass letos nabízí více úrovní tvrdosti skel (Gold Strength, Platinum Strength a Diamond Strength), nejlepší je již zmíněný Diamond Strenght a já musím potvrdit, že opravdu funguje. Jak jsem již uvedl, samotné sklo je i po pár týdnech bez jakéhokoli poškození. Ochranná skla jsou třikrát tvrzená a ochrání telefon před pády až z 2,5 metrů nebo snesou zátěž 20 kg na svých okrajích.

Drtivá většina nabídky produktů pro řadu iPhone 14 je ve verzi Anti-Bacterial, kdy je povrch potažen speciální vrstvou s antibakteriální úpravou, která ničí bakterie během 24 hodin od kontaktu. To se týká i krytů. Osobně se mi velmi líbí HardCase s podporou MagSafe (3× Military Standard), stejně tak ClearCase Black Edition (2× Military Standard). Všechny kryty jsou odolné, ovšem HardCase zaručují ještě vyšší odolnost. A pokud chcete tu nejvyšší odolnost, doporučujeme SilverBulletCase, který je velmi podobný krytu HardCase, ovšem oproti němu zaujme nově čtyřnásobnou certifikací Military Standard. Všechny zmíněné kryty kombinují plast s tvrzeným sklem, které nežloutne, sklo navíc působí mnohem luxusněji než průhledná guma. Velkým benefitem je, že žádný kryt nedeformuje design telefonu, ať tedy sáhnete po jakémkoli, iPhone bude stále vypadat jako iPhone.

Potěšil mě rovněž kryt Biodergradable Case. Nejenže je ze 100% kompostovatelného bio odpadu, nadchne ale i design. Kryt je dotek velmi příjemný, je však poměrně náchylný na mastnotu. Očištění je však velmi rychlé, stačí otřít o tričko nebo hadřík. U všech krytů platí, že tlačítko pro odemknutí/zamknutí se velmi dobře tiskne, skoro jako u originálních krytů od Applu. Nemusíte se tedy obávat, že byste museli „promačkávat“ a uživatelský komfort se zhoršil. U většiny nových krytů navíc PanzerGlass nabízí podporu pro Apple MagSafe, což poznáte podle bílého kolečka na zádech. Podporu nenabízí jen levnější kryty.

A ceny? Povětšinou příjemné. Například za sklo určitě doporučujeme připlatit si a pořídit to s přídomkem Diamond Strenght, protože odolnost je vskutku působivá. Z krytů mohu doporučit právě HardCase, který nejen skvěle vypadá, ale je i velmi odolný. Pokud patříte mezi ekologicky smýšlející, určitě nepřehlédněte Biodergradable Case.

Ochranná skla PanzerGlass

od 699 Kč – Classic Fit (Platinum Strenght) – sklo bez rámečku

od 899 Kč – Ultra-Wide-Fit (Diamond Strenght) – sklo s barveným rámečkem

od 899 Kč – Ultra-Wide-Fit s antireflexnivní vrstvou

od 899 Kč – Ultra-Wide-Fit s anti-bluelight vrstvou

od 899 Kč – Ultra-Wide-Fit s privátním filtrem

od 399 Kč – PicturePerfect – sklo na zadní modul fotoaparátu

Ochranné kryty PanzerGlass