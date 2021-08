Oppo ukázalo 2. generaci fotoaparátu pod displejem. Reálné nasazení je ve hvězdách

Fotografie: Oppo

Takřka Nerudovská otázka „Kam s ním?“ trápí v souvislosti s čelním fotoaparátem většinu výrobců mobilních telefonů. Nároky na velké displeje a co nejmenší nejmenší rámečky vytlačují všechny obvyklé věci pryč. Čelní fotoaparáty tak ve formě výřezů a průstřelů pronikají do displejů. Do budoucna by se však obvyklým mělo stát řešení umístění čelních fotoaparátů pod displej. V praxi by tak kamerky nebyly vůbec vidět a displej by pro lidské oko nebyl ničím rušen.

Na tomto řešení pracuje hned několik výrobců, čínské Oppo nevyjímaje. Dnes byla představena na oficiálních stránkách již 2. generace tohoto řešení, navzdory tomu, že ta první se nedočkala reálného nasazení ve finálním produktu. Nově prezentovaný displej pro Oppo vyrobila společnost BOE a využila inovativní geometrii pixelů, která zmenšuje velikost každého pixelu v oblasti nad čelním fotoaparátem. Výsledkem je, že jemnost narostla na 400 ppi, což je už více než dostatečné. Pro ukrytý fotoaparát je klíčový dostatek světla, což Oppo vyřešilo upravením kabeláže a nasazením nových transparentních materiálů.

Oppo také významně promluvilo do samotného displeje a algoritmů řešících například barvy či jas. Odchylka jasu má být v oblasti čelního fotoaparátu pouze 2 %. V praxi by tak uživatel neměl mít možnost rozeznat, že se v daném místě ukrývá fotoaparát. Jasně a ostře mají být zobrazeny i opravdové detaily, jako jsou například písmenka při využívání displeje pro čtení elektronických knih.

Ačkoliv vypadá vše již velmi pokročile, Oppo neprozradilo možné datum nasazení v prvním telefonu. Jde o velmi paradoxní věc, neboť například ZTE již první telefon představilo loni a nástupce letos. V příštím týdnu by se měl připojit Samsung se svým očekávaným modelem Galaxy Z Fold3. Namísto toho Oppo pracuje spíše na prototypech.