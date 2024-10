Prostředí ColorOS 15 od Oppa přichází. Co přináší a kdy se ho dočkáme?

Fotografie: Oppo

Oppo oficiálně představilo novou verzi své nadstavby ColorOS 15, která je postavena na nejnovějším operačním systému Android 15. Výrobce se zaměřil na výraznou proměnu celého uživatelského prostředí, která zahrnuje přepracované ikonky, dynamické světelné efekty a stínování. Technologie Aurora a Tidal Engine přinášejí vylepšené vykreslování animací napříč systémem. Podle propagačních materiálů vypadá výsledek opravdu působivě.

Oppo také vylepšilo výkon systému a jeho optimalizaci. Slibuje rychlejší spouštění náročných aplikací a výrazně svižnější instalaci nových. Horní lišta byla přepracována, přičemž výrobce oddělil notifikace od panelu s rychlým ovládáním klíčových funkcí.

Umělá inteligence, zastoupená asistentem XiaoBu, hraje v ColorOS 15 významnou roli. XiaoBu lze vyvolat kdykoli v systému a vést s ním konverzaci. Lze také vyhledávat objekty pouhým zakroužkováním na displeji. AI dokáže na fotografiích odstranit objekty, opravit nesprávné stíny či neostrost. Je rovněž integrována do poznámek, kde umí texty formátovat a dlouhé zápisy shrnout do několika bodů. Novinkou je také funkce skenování dokumentů, zatímco diktafon umí přepsat nahrávky do strukturovaných bodů.

Nová nadstavba ColorOS 15 bude dostupná na připravovaných modelech Find X8 od Oppo a OnePlus 13. Od listopadu se pak začne šířit na další modely Oppo, přičemž mezi prvními bude řada Find X7 a zařízení značky OnePlus.