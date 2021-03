Na nejtemnějším místě internetu se ve velkém kšeftuje s vakcínami proti COVID-19

Procházíme jednou z největších a nejsložitějších očkovacích kampaní v historii, což je veliká příležitost pro podvodníky a prodejce na nelegálních virtuálních tržištích. Analytici společnosti Kaspersky prozkoumali 15 různých trhů na Darknetu a objevili reklamu propagující tři hlavní vakcíny na ochranu proti viru COVID: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna. Našli zde také prodejce inzerující neověřené vakcíny COVID-19.

