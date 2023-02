OnePlus 11 Concept na MWC 2023 ukazuje možnou budoucnost chlazení

S prázdnou do Barcelony nedorazilo ani OnePlus, které přivezlo svou vizi možného budoucího telefonu, která je nazvána OnePlus 11 Concept. Je nasnadě, že design vychází z aktuální vlajkové lodi OnePlus 11. Na konceptu společnost prezentuje nový systém chlazení honosně nazvaný Active CryoFlux.

Ve své podstatě se jedná o systém chlazení na základě cirkulující kapaliny uzpůsobený malým rozměrům těla moderního telefonu. Základem celého systému je mikročerpadlo, které cirkuluje kapalinu mezi horní a spodní membránou telefonu. Systém potrubí odvádí teplo zejména z procesoru do zbylých částí telefonu, cestou tak dochází k ochlazování.

Výrobce uvádí, že systém dokáže snížit teplotu uvnitř telefonu až o 2,1 °C, což může přidat až 4 FPS během hraní náročné hry. O 1,6 °C klesne teplota při rychlém nabíjení, díky čemuž se celý proces může ještě urychlit.

The future is here.

Introducing the #OnePlus11Concept, a visionary smartphone with industry-first Active CryoFlux cooling technology. #MWC23