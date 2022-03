Oficiálně: Apple keynote se bude konat příští úterý

Fotografie: Apple

Apple před pár okamžiky oznámil, že uspořádá v úterý 8. března 2022 od tradičních 19:00 středoevropského času „jarní keynote“, tentokrát s názvem „Peek Performance“. Apple jako klasicky zveřejnil originální pozvánku, která by podle zahraničních médií mohla naznačovat barvy nových produktů.

Apple officially announces ‘Peek Performance’ March 8th event https://t.co/rdYOVtx8Vg pic.twitter.com/ZagacC8kVy — The Verge (@verge) March 2, 2022

A která zařízení by to mohla být? Mluví se zejména o novém iPhonu SE, o kterém jsme vás již informovali v tom ohledu, že by mohl být až překvapivě levný. Stejně tak by se premiéry mohl dočkat nový iPad Air, jenž by dle dřívějších spekulací měl disponovat procesorem Apple A15 Bionic, 12Mpx ultraširokoúhlou čelní kamerou s funkcí Center Stage, 5G a 10,9" displejem.

Vše se dozvíme už příští úterý. Buďte u toho s námi – na mobilenet.cz můžete opět očekávat podrobné zpravodajství o všech novinkách.