Doprovodí očekávaný iPhone SE i nový iPad Air s procesorem A15 Bionic?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Šušká se, že nová generace populárního iPhonu SE by se mohla představit už letos, spolu s ní bychom se však podle macotakara.jp mohli dočkat i příchodu zbrusu nového iPadu Air. Jednalo by se tak již o pátou generaci iPadu Air, která by měla dorazit vybavena procesorem Apple A15 Bionic, 12Mpx ultraširokoúhlou čelní kamerou s funkcí Center Stage, 5G a 10,9" displejem. Podle všeho zůstane zachováno i domovské tlačítko s integrovaným senzorem Touch ID či barevné varianty, mezi kterými najdeme Space Gray, Silver Green, Rose Gold a Sky Blue.