Chystaný iPhone SE by mohl být až překvapivě levný. Tipnete si cenu?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pokud si děláte zálusk na chystaného nástupce velmi populárního iPhonu SE (2020), možná vás potěší zpráva 91mobiles.com. Podle dostupných zdrojů je totiž očekávaný iPhone SE momentálně testován v Indii, a to společně s cenově dostupným iPadem a iPadem Air.

Levný iPhone byl do země importován pod modelovými čísly A2595, A2783 a A2784. Jeho cena by se měla bez daně v přepočtu pohybovat okolo 6,5 tisíc korun, i s 21% daní (avšak bez případných cel), tedy stále pod hranicí osmi tisíc korun. Takto nízká cena by příznivce řady SE jistě potěšila, otázkou však zůstává, jestli se Apple nebude držet startovací ceny současného iPhonu SE (2020), která činila zhruba 13 tisíc korun.