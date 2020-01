Jak moc velký? Hodně. CES poprvé odhalil nový Samsung Galaxy A71

Není to tak dlouho co Samsung oficiálně představil Galaxy A71, krátce poté byla oznámena i dostupnost novinky na tuzemském trhu. Nedočkavci si mohou v kalendáři zakroužkovat začátek února, kdy se do České republiky dostane za necelých 12 tisíc korun. Je to hodně, nebo jde o cenu adekvátní? Posuďte sami.

Samsung Galaxy A71 má velký displej, průstřel a 4 foťáky

Hlavní dominantou je obří 6,7palcový Super AMOLED displej s rozlišením 2 400 × 1 080 pixelů. Displej nehyzdí velký výřez, nýbrž jen malý kruhový Infinity-O průstřel, podobně jako u řady Galaxy Note. V zobrazovači je rovněž integrovaná čtečka otisků prstů, která bude (doufáme) fungovat bez problémů.

Do útrob Samsung nastěhoval osmijádrový Snapdragon 730, pro vaše data je připraveno 128GB úložiště. Největším lákadlem bude sestava čtyř fotoaparátů na zadní straně. Ten hlavní má 64megapixelové rozlišení a je doprovázen 12megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem se záběrem 123°. Dále zde máme 5megapixelový snímač pro zachycení hloubky ostrosti a druhý se stejným rozlišením využijete pro makro snímky. Díky vyššímu rozlišení doprovodných fotoaparátů by i takové snímky mohly být konečně použitelné.

Na tuzemském trhu se novinka bude prodávat v několika barevných variantách: černé, stříbrné a modré.