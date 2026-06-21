Obří sleva na vše od Samsungu. Studenti s ISIC ušetří až 6 000 Kč

Máte ISIC? Pak zbystřete. Mobil Pohotovost totiž spustila mimořádnou desetidenní akci, díky které získáte 12% slevu na vše od Samsungu. Akce se týká telefonů, tabletů, chytrých hodinek, sluchátek i chytrých prstenů. Ušetřit můžete až 6 000 Kč a jde o jednu z nejzajímavějších nabídek letošního roku, protože ji lze kombinovat s dalšími slevami a bonusy.
Největší slevy na vlajkovky
Největší úspory přináší aktuálně jeden z nejlepších telefonů na trhu, vrcholný model Galaxy S26 Ultra. Nabídne nejpokročilejší technologie včetně Privacy displeje, výkonné umělé inteligence nebo špičkového fotoaparátu. Když zde 12% zvýhodnění přičteme k základní 10 % slevě, dostaneme se na 28 266 Kč (běžně 35 690 Kč). A aby toho nebylo málo, přihodit si můžete ještě obří výkupní bonus 7 000 Kč, pokud zároveň prodáte svůj starý telefon nebo slevu 15 % při koupi více zařízení Galaxy. Tím se dostanete u nejvybavenější vlajkové lodě na cenu, za kterou byste jinak sehnali jen střední třídu.
Na skvělou cenu se však dostanete také u základní vlajkovky Galaxy S26, které rovněž nechybí pokročilá AI, vysoký výkon nebo dlouhá softwarová podpora. Kombinací základní slevy a slevy na ISIC se můžete dostat na cenu už od 18 911 Kč (běžně 23 990 Kč). Lze přitom uplatnit ještě výkupní bonus 5000 Kč a slevu 15 % při koupi více produktů řady Galaxy.
Ceny po odečtení základní slevy a slevy na ISIC:
- Galaxy S26 od 18 911 Kč (původně 23 990 Kč)
- Galaxy S26+ od 24 306 Kč (původně 30 690 Kč)
- Galaxy S26 Ultra za 28 266 Kč (původně 35 690 Kč)
Chytré hodinky za zlomek ceny
Pozornost si zaslouží také oblíbené chytré hodinky Galaxy Watch8, které představují atraktivní volbu pro každého, kdo chce mít přehled o své aktivitě, zdraví i notifikacích přímo na zápěstí. Zde lze využít kombinaci základní 10% slevy, slevy 12 % na ISIC, cashbacku, výkupního bonusu 800 Kč a slevy až 15 % při nákupu více zařízení Galaxy. Tyto špičkové hodinky tak můžete mít doslova za pár tisíc.
Ceny po odečtení základní slevy, slevy na ISIC a cashbacku:
- Galaxy Watch8 od 3 435 Kč (běžně 9 489 Kč)
- Galaxy Watch8 Classic od 5 044 Kč (běžně 13 290 Kč)
- Galaxy Watch Ultra (2025) od 7 571 Kč (běžně 15 989 Kč)
Slevu ve výši 12 % může získat každý držitel karty ISIC, případně ITIC. Stačí přidat produkt do košíku a tam zadat číslo průkazu do příslušné kolonky. Sleva se poté automaticky odečte. Akce je však časově omezená a potrvá pouze do 30. 6. Studenti by proto s rozhodováním neměli příliš otálet.