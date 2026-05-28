Oblíbená Téčka od Xiaomi zdražují. Ani základní model už není do 15 tisíc

Xiaomi dnes odpoledne představilo očekávané novinky řady T. Jmenovitě jde o modely Xiaomi 17T a Xiaomi 17T Pro, které přicházejí s výrazným předstihem. Přímí předchůdci se ukázali teprve loni v září. Ačkoliv se výbava liší jen v drobných detailech a především větších bateriích, Xiaomi se rozhodlo zdražit.
Aby v tom pro uživatele nebyl nepořádek, zdražil výrobce oba modely a všechny jeho varianty o 1 500 Kč. V praxi to znamená, že nejvíce na to doplatil základní model s 256GB interní pamětí, který se už dokonce nevejde ani do 15 tisíc korun. Xiaomi 17T 256 GB se tak na českém trhu nabízí za 16 499 Kč. 512GB verze téhož modelu je za 18 499 Kč.
|256 GB
|512 GB
|Xiaomi 17T
|16 499 Kč
|18 499 Kč
|Xiaomi 15T
|14 999 Kč
|16 999 Kč
V tabulce porovnáváme startovací ceny obou modelů na českém trhu.
Nejlevnější Xiaomi 17T Pro vyjde na 20 499 Kč, a to získáte 256GB interní paměť. Za 22 499 Kč už máte 512GB variantu a vrcholná 1TB verze vyjde na 24 999 Kč.
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|Xiaomi 17T Pro
|20 499 Kš
|22 499 Kč
|24 999 Kč
|Xiaomi 15T Pro
|18 999 Kč
|20 999 Kč
|23 499 Kč
Výrobce samozřejmě začátek prodeje podporuje různými výhodami a dárky, avšak to se děje zpravidla každý rok a zcela přesně nelze tyto proměnné výhody porovnávat.