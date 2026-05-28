mobilenet.cz na sociálních sítích

Oblíbená Téčka od Xiaomi zdražují. Ani základní model už není do 15 tisíc

Michal Pavlíček
Oblíbená Téčka od Xiaomi zdražují. Ani základní model už není do 15 tisíc
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Všechny verze meziročně zdražily o 1 500 Kč
  • Nejlevnější Xiaomi 17T vyjde na 16 499 Kč
  • Nejdražší model 17T Pro s 1TB pamětí pak na 24 999 Kč

Xiaomi dnes odpoledne představilo očekávané novinky řady T. Jmenovitě jde o modely Xiaomi 17T a Xiaomi 17T Pro, které přicházejí s výrazným předstihem. Přímí předchůdci se ukázali teprve loni v září. Ačkoliv se výbava liší jen v drobných detailech a především větších bateriích, Xiaomi se rozhodlo zdražit.

Xiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Na celou obrazovku
Xiaomi 17T Pro

Aby v tom pro uživatele nebyl nepořádek, zdražil výrobce oba modely a všechny jeho varianty o 1 500 Kč. V praxi to znamená, že nejvíce na to doplatil základní model s 256GB interní pamětí, který se už dokonce nevejde ani do 15 tisíc korun. Xiaomi 17T 256 GB se tak na českém trhu nabízí za 16 499 Kč. 512GB verze téhož modelu je za 18 499 Kč.

Xiaomi 17T přináší vše důležité, ale v kompaktním balení. Čím si získá vás?
Přečtěte si také

Xiaomi 17T přináší vše důležité, ale v kompaktním balení. Čím si získá vás?

256 GB 512 GB
Xiaomi 17T 16 499 Kč 18 499 Kč
Xiaomi 15T 14 999 Kč 16 999 Kč

V tabulce porovnáváme startovací ceny obou modelů na českém trhu.

Nejlevnější Xiaomi 17T Pro vyjde na 20 499 Kč, a to získáte 256GB interní paměť. Za 22 499 Kč už máte 512GB variantu a vrcholná 1TB verze vyjde na 24 999 Kč.

Xiaomi 17T Pro vstupuje na scénu: Nový král střední třídy s brutální výdrží?
Přečtěte si také

Xiaomi 17T Pro vstupuje na scénu: Nový král střední třídy s brutální výdrží?

256 GB 512 GB 1 TB
Xiaomi 17T Pro 20 499 Kš 22 499 Kč 24 999 Kč
Xiaomi 15T Pro 18 999 Kč 20 999 Kč 23 499 Kč

V tabulce porovnáváme startovací ceny obou modelů na českém trhu.

Výrobce samozřejmě začátek prodeje podporuje různými výhodami a dárky, avšak to se děje zpravidla každý rok a zcela přesně nelze tyto proměnné výhody porovnávat.

Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze