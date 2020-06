Základní verze iPhonu 12 by mohla stát stejně jako 256GB iPhone SE (2020)

Podle zdrojů twitterového účtu @omegaleaks by letos Apple mohl představit základní verzi iPhonu 12 bez podpory 5G sítí s cenovkou startující na 549 amerických dolarech, což je přesně tolik, za kolik se prodává „staronový“ iPhone SE (2020) ve verzi s 256GB úložištěm. Za 17 590 Kč (oficiální česká cena 256GB iPhonu SE) by se tak stal iPhone 12 ještě dostupnějším a jistě by zaznamenal obrovský prodejní úspěch – zvlášť na trzích, kde ještě rozšíření 5G sítí nějakou tu chvíli potrvá. Otázkou tak pochopitelně zůstává, jestli Apple opravdu představí i variantu bez 5G. A pokud ano, jestli se bude prodávat až tak levně.

my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 max

iphone 12(4g) if it happens will be 549$

4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said.