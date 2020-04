O2 zařadilo do nabídky Motorolu Razr. Cena překvapí

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Motorola Razr (2019) se na tuzemském trhu měla objevit již před nějakým časem, ovšem vzhledem k problémům s výrobou se tak stává až nyní. Do nabídky ji zařazuje operátor O2, který má Razr skladem v e-shopu. Pokud si ji objednáte dnes, u vás doma by mohla být již 16. dubna, a to za 39 995 Kč. Původně odhadovaná cena byla přitom vyšší, ovšem aktuálně má Motorola velkou konkurenci v ohebném Galaxy Z Flip.

K dostání je pouze černá barevná varianta v paměťové variantě 128 GB, zlatá prozatím k dispozici není.