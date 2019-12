Motorola oddaluje začátek prodeje ikonického Razru. Víme proč

Spuštění prodeje reinkarnované Motoroly Razr, kterou jsme si mohli naživo vyzkoušet v Londýně u příležitosti evropské premiéry, se dočká menšího odkladu.

Ve vyjádření pro server theverge.com nebo agenturu Bloomberg výrobce informoval, že dojde ke změně data zahájení distribuce tak, aby mohl vyhovět poptávce. Motorola (respektive Lenovo, které značku vlastní) zkrátka potřebuje trochu více času, aby byla s to uspokojit poptávku po novém Razru, která je evidentně vyšší, než se očekávalo. Přesné datum však zatím nebylo oznámeno. Podle gazzetereview.com by však odklad neměl trvat příliš dlouho.

