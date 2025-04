Nový iPhone 17 Pro se má inspirovat novým MacBookem Air. Nač se můžeme těšit?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Nový Apple iPhone 17 Pro, který by se měl představit letos v září, by mohl případné zájemce oslovit novou barevnou variantou. Dozvěděli jsme se o ní od informátora Majin Bu (viz majinbuofficial.com), který je známý právě přesnými tipy týkající se produkce Applu. Konkrétně se má jednat o barvu nazvanou Sky Blue, reálně by mělo jít o světle modrou.

Na celou obrazovku Možná podoba Apple iPhonu 17 Pro v barevné variantě Sky Blue

Výše můžete vidět možnou podobu iPhonu 17 Pro, která vychází ze skutečnosti, že podobnou barevnou variantu už Apple údajně využil u nového MacBooku Air. Taky se jmenuje Sky Blue a předpokládá se, že odstín na nových iPhonech 17 Pro bude velice blízký.

Možná inspirace pro budoucí iPhone 17 Pro v podobě současného MacBooku Air

Apple již také údajně vyrobil první prototypy iPhonu 17 Pro právě ve verzi Sky Blue, avšak to nemusí ještě nutně znamenat, že se ve finále tohoto barevného odstínu dočkáme. Mohlo by se však jednat o příjemnou změnu od současných tmavých verzí. Současně je faktem, že modrá se na iPhonech objevila naposledy v roce 2021.