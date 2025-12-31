Novoroční výprodej drtí ceny: iPhone Air zlevnil, stojí jen 25 490 Kč

iPhone Air parádně zlevnil
iPhone Air je postavený na jednoduché myšlence: nabídnout moderní iPhone v co nejlehčím a nejtenčím provedení. A přesně to splňuje. Je příjemně kompaktní a díky své nízké váze neunaví ruku ani po delším používání. Apple u něj mimo tenké tělo sází na typicky čistý design a pevnou titanovou konstrukci.
Novoroční sleva potom posouvá iPhone Air do mnohem dostupnější cenové hladiny. Z původních třiceti tisíc spadl na pouhých 25 tisíc, což je rozdíl, který už stojí za pozornost. Nejde totiž o starší model ani doprodej zásob, ale o poměrně čerstvou novinku, která se díky téhle ceně stává jedním z nejzajímavějších tipů na upgrade do nového roku. V ceně navíc najdete i prodlouženou záruku na 3 roky úplně zdarma.
- iPhone Air jen za 25 490 Kč (běžně 29 990 Kč)
V Mobil Pohotovosti teď koupíte výhodně nejen iPhone Air, ale i jiné favority od Applu, se kterými nový rok nastartujete nejlépe. Do slev padly iPhony, iPady, ale i MacBooky a příslušenství. Nabídka lednových slev je tak skutečně široká.