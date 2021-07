Novinky z řady Motorola Edge 20 okouzlí 108Mpx fotoaparátem i 144Hz OLED displejem

Fotografie: Motorola

Motorola dnes představila trojici nových smartphonů s označením Motorola Edge 20 Pro, Edge 20 a Edge 20 Lite, u nichž výrobce vyzdvihuje výkonné procesory, schopné fotoaparáty nebo softwarovou platformu Ready For.

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 20 Pro přináší hlavní fotoaparát s rozlišením 108 Mpx s velkým 1/1,5" senzorem, který je vybavený technologií Ultra Pixel, pomocí níž skládá 9 pixelů do 1 velkého ultrapixelu. Ultraširokoúhlý objektiv s vestavěnou funkcí Macro Vision zase umožňuje pořídit extrémně detailní záběry ze vzdálenosti pouhých 3 cm.

Motorola Edge 20 Pro je také vůbec prvním telefonem Motorola s fotoaparátem ve stylu periskopu. Díky němu ohýbá světlo o 90 stupňů, a zajišťuje tak vynikající ostrost až z pětinásobné vzdálenosti. Fotoaparát také zvládne zprostředkovat až 50násobný super zoom. Další zajímavostí je možnost natáčet 8K videa.

O výkon se stará Snapdragon 870.

6,7" Max Vision displej využívá OLED technologii, nabízí 10bitové barvy a dosahuje barevného prostoru DCI-P3 a standardů HDR10+. Motorola vůbec poprvé nabízí obnovovací frekvenci 144 Hz, což je nejvyšší obnovovací frekvence dostupná u běžného smartphonu – je o 140 % vyšší, než byl před několika lety 60Hz průmyslový standard.

Novince nechybí podpora 5G ani rychlé Wi-Fi 6. Ultrarychlý Snapdragon 870 zajistí i náročným uživatelům dostatečný výkon a díky 256 GB vestavěného úložiště je v telefonu spousta místa pro fotografie, filmy, hry a hudbu. RAM se zastavila na velmi solidních 12 GB.

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 je s tloušťkou pouhých 6,99 mm jedním z nejtenčích smartphonů s 5G na trhu, je proto ideální pro každého, kdo ocení moderní zeštíhlený design. Tento přístroj je vybavený stejným 108Mpx hlavním snímačem, ultraširokoúhlým objektivem a makroobjektivem jako Edge 20 Pro, navíc 30násobným má superzoom teleobjektiv.

Veškerý vytvořený obsah si můžete prohlížet na velkém 6,7" displeji se špičkovou obnovovací frekvencí 144 Hz. O výkon se stará procesor Snapdragon 778G, který podporuje Wi-Fi 6 a 5G. Má také 256GB úložiště a 8 GB RAM. 4 000mAh baterie má zajistit výdrž celý den.

Motorola Edge 20 Lite

Ve výbavě Motoroly Edge 20 Lite najdeme 108Mpx hlavní snímač i ultraširokoúhlý objektiv s funkcí Macro Vision. Čelní stranu obývá 6,7" OLED panel a o výkon se stará procesor MediaTek v doprovodu 8 GB RAM. Baterie s kapacitou 5 000 mAh by měla spolehlivě zajistit minimálně jednodenní výdrž.

Platforma Ready For

Softwarová platforma Ready For umožňuje prostřednictvím nového bezdrátového připojení a kompatibilitě s PC ještě snáz přenést hry z telefonu na velkou obrazovku. Během videohovorů si tak můžete připadat, jako byste byli přímo v místnosti a používat přitom aplikace na monitoru stolního počítače. Navíc díky nové funkci Ready For PC můžete přistupovat k aplikacím telefonu a souborům z počítače na stejné obrazovce – stačí se bezdrátově připojit a spustit platformu Ready For. Práce na dvou souborech najednou nebo dokonce přesouvání souborů mezi zařízeními je díky tomu hračkou.

Dostupnost a cena