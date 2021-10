Nové Pixely 6 a 5leté aktualizace? Ano, ale má to drobný háček

Fotografie: Google

Google včera představil očekávané Pixely 6 a 6 Pro, které se chlubí přepracovaným designem, vlastním procesorem a také novým Androidem 12. V této souvislosti se Google pochlubil skutečně dlouhou softwarovou podporou v délce 5 let. Jinými slovy, včerejší novinky Google „odepíše“ až na podzim 2026. To je skvělá zpráva, Google konkuruje Applu. Tak bychom prostou informaci mohli také vyložit, jenže je to o něco složitější.

Jak se dozvíme na oficiálních stránkách Googlu týkajících se podpory, 5letá softwarová podpora platí pouze pro bezpečnostní aktualizace. Ty budou Pixely 6 skutečně dostávat minimálně do října 2026. Jde samozřejmě rovněž o důležitý fakt, neboť mobil bude alespoň po stránce zabezpečení aktuální 5 let. Zásadnější však jsou hlavní aktualizace samotného Androidu. V tomto ohledu Google nic nemění a setrvává na 3 letech. Podpora hlavních aktualizacích tak skončí nejdříve v říjnu 2024, což v praxi znamená, že lze očekávat 3 velké aktualizace.

Tutéž podporu velkých aktualizací nabízí například v létě představený Pixel 5a 5G, jehož podpora skončí v srpnu 2024. Rozdílem je, že všechny Pixely vyjma Pixelů 6, mají i aktualizace zabezpečení pouze na 3 roky.

Aktualizace Androidu Aktualizace zabezpečení Pixel 6 minimálně do října 2024 minimálně do října 2026 Pixel 5 minimálně do října 2023 minimálně do října 2023 Pixel 5a 5G minimálně do srpna 2024 minimálně do srpna 2024 Pixel 4a 5G minimálně do listopadu 2023 minimálně do listopadu 2023 Pixel 4a minimálně do srpna 2023 minimálně do srpna 2023 Pixel 4 (XL) minimálně do října 2022 minimálně do října 2022 Pixel 3a (XL) minimálně do května 2022 minimálně do května 2022 Pixel 3 (XL) minimálně do října 2021 minimálně do října 2021

Přejít do katalogu Google Pixel 6 Pro 512 GB Rozměry 163,9 × 75,9 × 8,9 mm , 210 g Displej OLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Google Tensor , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 003 mAh