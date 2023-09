Testujeme kompaktní Sony Xperii 5 V s 5 000mAh baterií. Co vás na ní zajímá?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Kompaktních smartphonů vlajkových specifikací je v dnešní době jako šafránu, zejména pak těch, jež se mohou pochlubit specifickými přednostmi, jako je 3,5mm jack, displej bez výřezu nebo slot pro paměťové karty. Do této úzké skupiny se řadí i zbrusu nová Sony Xperia 5 V, ačkoliv oproti loňské generaci přišla o teleobjektiv, kterým disponuje regulérně vlajková Xperia 1 V, ale tak trochu paradoxně i levnější Xperia 10 V. Jaké jsou naše první dojmy z této novinky?

Stříbrná jí sluší

Xperia 5 V je stejně jako ostatní Xperie nabízena v několika barevných provedeních, a to černé, modré a stříbrné, přičemž k nám dorazila právě stříbrná verze. Telefonu tento barevný odstín velmi sluší a díky matným zádům se nemusíte obávat nevzhledných otisků prstů. Samozřejmostí je pak vysoká odolnost či slot pro SIM kartu a paměťovou kartu, který lze vytáhnout jen za pomocí nehtu.

Sony dlouhodobě (na rozdíl od většiny konkurence) sází i u svých vlajkových telefonů na kapacitní čtečku ve vypínacím tlačítku, což platí i pro Xperii 5 V. S ohledem na kompaktní rozměry a umístění vypínacího tlačítka uprostřed pravého rámečku bychom se nezlobili, kdyby bylo o něco výše. Nahmatání čtečky/vypínacího tlačítka je snadné, nejedná se však o místo, na které by vám palec automaticky přistál, i když logicky bude záležet i na velikosti dlaně. Co můžeme okamžitě pochválit, je prémiová haptická odezva, kterou Sony zvládá skutečně na jedničku, či dedikované tlačítko fotoaparátu. Ani to, stejně jako 3,5mm jack, rozhodně nepatří mezi standardní výbavu vlajkových lodí a v případě tlačítka fotoaparátu i smartphonů obecně.

Podpora paměťových karet vykoupená malým úložištěm?

Jak již bylo zmíněno, Xperia 5 V umí paměťové karty. V případě tohoto smartphonu přitom platí, že se jedná takřka o nutnost, neboť má integrované úložiště pouhých 128 GB. Po prvním zapnutí telefonu tak okamžitě zjistíte, že máte k dispozici jen 100 GB, tudíž se musíte rozhodnout, jestli budete data odkládat na paměťovou kartu či do cloudu. Relativně příznivá cena 24 990 Kč je sice s ohledem na ostatní výbavu lákavá, ale 128 GB je na dnešní poměry zkrátka málo. Zvlášť, když vcelku běžně vídáme dvojnásobné úložiště i u zařízení, jejichž cena je čtvrtinová či pětinová.

Za největší změnu budou však zřejmě nadšenci do smartphonů Sony považovat chybějící teleobjektiv. Ve fotoaplikaci se naštěstí stále nachází tlačítko pro rychlý přístup k dvojnásobnému zoomu, který má být dle výrobce stejně kvalitní či ještě kvalitnější než výsledky z klasického teleobjektivu. Fotoaparát v tuto chvíli již testujeme a brzy se můžete těšit na samostatný fotočlánek s ukázkami snímků. Jako vždy přitom platí, že všechny vaše dotazy ohledně smartphonu můžete pokládat přímo do komentářů pod tímto článkem.