Nová generace ohebných Samsungů se oficiálně představí 26. července

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Podle nejrůznějších zdrojů zevnitř Samsungu si podle chosun.com lze udělat jasnou představu o tom, kdy by se oficiálně mohly představit nejnovější přírůstky do rodiny ohebných telefonů. Tím dnem má být 26. červenec, kdy korejský gigant zároveň spustí předobjednávky. Fyzicky dostupné pak telefony budou od 11. srpna. Podle dostupných informací se mají mobily tentokrát představovat na domácí půdě, tedy v Soulu.

Článek také cituje zdroj z firmy, podle nějž bylo letošní uvedení nových ohebných přístrojů uspíšeno, aby se tak podařilo vylepšit špatné hospodářské výsledky. O samotných telefonech máme prozatím jen kusé informace. Měly by být lehčí a tenčí. Fold5 by mohl přijít s přepracovanou konstrukcí kloubu, díky které se zbaví rýhy v displeji. Flip5 by zase mohl přinést dříve opomíjený dektopový režim DeX.