Nová generace klasického iPadu má mít lepší displej a USB-C

Fotografie: Apple

9to5mac.com přinesl informaci, že by nástupce klasického iPadu měl dorazit ještě v letošním roce a přinést na první pohled výraznější změny. Vzhled by se měl přiblížit současnému iPadu Air, což znamená větší displej, úhlopříčka by měla povyrůst z 10,2" na 10,9", navýší se rozlišení, avšak například vysoký jas zůstane vyhraněn pouze lépe vybaveným iPadům.

Nasazen by měl být procesor Apple A14 Bionic s podporou 5G. Sbohem dá Apple konektoru Lightning a nasadí zřejmě USB-C, což by znamenalo, že by kompletní nabídka iPadů již spoléhala na USB-C. Z hlavních produktů Applu tak zůstanou osamoceny pouze iPhony. V tuto chvíli není jasné, kdy bude další generace základního iPadu představena, ale spekuluje se, že by se tak mohlo stát v září po boku nových iPhonů.