Na vlastní nebezpečí: zde je náš výběr nejbizarnějších aplikací z Google Play

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Aplikace pro smartphony mají povětšinou jeden cíl – zjednodušit uživatelův život. Je přitom jedno, zda mají pomoci s ovládáním telefonu, postarat se o lepší organizaci, nebo nahradit peněženku. Asi pro vás ale nebude překvapením, že Obchod Play je přeplněný neužitečnými aplikacemi, jež mají uživatele maximálně pobavit. Pak zde ale existuje i část naprosto bizarních aplikací, kde nevíte, zda to vývojář myslel vážně, nebo ne. Zároveň nevíte, zda vám aplikace přijde bizarně povedená, nebo bizarně zbytečná. V dnešním výběru se zaměříme na skutečné libůstky, které si můžete sami vyzkoušet. Ty nejbizarnější aplikace z Google Play jsme si vyzkoušeli na Honoru Magic5 Pro.

Ty nejbizarnější aplikace na Google Play? Známe, ukážeme!

Aplikace jsou seřazené sestupně od bizarně povedených, přes bizarní až po naprosté hlouposti. Tak směle do toho!

Square Home

Náš výběr odstartujeme poměrně vážně. Pamatujete na Windows Phone a jejich Metro design úvodní nabídky? Kdo si by si nepamatoval například Lumii 1020 se špičkovým fotoaparátem, kde se však případný zájemce musel smířit se systémem, který například ve své době neobsahoval ani notifikační centrum. Metro design mnozí milovali, ale také nenáviděli, a tak je jasné, proč se v dnešním výběru nachází aplikace Square Home. Dá totiž vzpomenout na tuto dobu, a to (překvapivě) v hodně propracovaném kabátku.

Stáhnout Square Home

Aplikaci stáhnete zdarma, avšak některé funkce jsou k dispozici jen po dobu prvních 14 dnů, následně je nutné zaplatit. Vybrat si můžete rozmístění dlaždic, přidat si různé zástupce, widgety, zrychlené volby i velikost jednotlivých dlaždic. Dlaždice jsou po vzoru originálu živé, což znamená, že ukazují naposledy zobrazovaný obsah. Celé to funguje až překvapivě dobře a přistihl jsem se, že jsem některé funkce původního Metro designu dokonce začal postrádat. Ano, bizarní od začátku do konce.

RunPee.

RunPee. by asi nevyhrála soutěž o nejhezčí aplikaci, její prostředí působí trochu zastarale. Co ji však nelze upřít, to je maximální dávka originality. Aplikace totiž poradí, v jakou část filmu (v nabídce jsou pochopitelně i nejnovější trháky) je nevhodnější odskočit si, aby vám neunikla pointa, nebo děj jako takový. Pokud uživatelé vyplní i důvod, můžete se dozvědět, proč se v tuto chvíli vyplatí odskočit si, například proto, že se v hororovém snímku bude odehrávat něco opravdu děsivého (co však nijak neovlivní děj, když tuto scénu neuvidíte).

Stáhnout RunPee.

U vybraných snímků se v záložce Extra (ano, celé prostředí je bohužel v angličtině) dozvíte, jaká je souhrnná doba, kterou lze z filmu opomenout. V rámci aplikace můžete najít i recenzi filmu nebo hlasování, které určuje, zda je snímek lepší než předpoklad. Jinak řečeno, každý uživatel má možnost hlasovat na stupnici od 0 do 10 očekávání z filmu a na stejné stupnici hodnotit finální dojem z filmu. Detailní informace se poté dozvíte díky filmové databázi IMDb.com.

A jak tedy zajistit, že si odskočíte právě „včas“? Stačí otevřít detail snímku, vybrat si (pokud existuje více možností) vhodný čas a přečíst si, co se v daném rozmezí stane. Pokud usoudíte, že o tento děj můžete přijít, nastavíte si časovač (Timer), přičemž aplikace vám řekne, kdy jej spustit (většinou po úvodní znělce). Následně se spustí odpočet a 30 vteřin před ideálním časem na toaletu váš telefon zavibruje. Dokonalé, co říkáte?

Boo

Pokud jste hezcí a excentričtí, asi se seznamujete v reálném životě, pokud jen excentričtí, jste na Tinderu. Pokud však hezcí nejste, nebo vám jde o duši vašeho protějšku, jste na Boo. Ne, Boo není pozůstatek z doby Halloweenu, jde o seznamku, která má hledat vhodný protějšek podle psychologie osobnosti. Zjednodušeně to znamená, že musíte vyplnit poměrně podrobný seznam vašich zájmů a názorů, přičemž seznamka vás poté „páruje“ s podobně smýšlejícími protějšky. Můžete rovněž zveřejňovat příspěvky v zájmových komunitách.

Stáhnout Boo

Aplikace detailně rozebírá vzájemnou kompatibilitu, silné/slabé stránky, zájmy, hledá případné konfliktní témata, ale i tajné tužby. Chybět nesmí ani vhodnost na základě znamení zvěrokruhu. Aplikace má integrovaný překladač, takže si můžete dopisovat bez ohledu na to, kde se vás protějšek nachází. Aplikace se chlubí tím, že vznikla na základě negativních zkušeností „běžných randících aplikací“: „Byli jsme vyčerpaní ze všeho toho promarněného času a úsilí, vytvořili jsme proto Boo, protože jsme věděli, že existuje lepší cesta“, doplňují tvůrci v Obchodu Play. Jen škoda, že je seznamka „prošpikovaná“ in-app nákupy, mysleli jsme, že tvůrcům jde primárně o splynutí duší.

Meme Generator

Kdo by neznal meme. Význam vychází ze slova mem, které poprvé použil Richard Dawkins ve své knize a které má význam akce/jednání, jež je šířeno prostřednictvím internetu za účasti lidí, kteří si obsah přeposílají. V našem případě jde o obrázky, se kterými si meme spojuje většina z nás.

Stáhnout Meme Generator

Pro tyto potřeby tu máme aplikaci Meme Generator, která umožní přidat vlastní text k obrázkům, které rezonují (nebo rezonovaly) internetem. Při troše štěstí se z vašeho výtvoru může stát virální obsah.

Křišťálová koule

Je to jednoduché – máte plnou hlavu otázek a málo odpovědí? Pak je tu Křišťálová koule, v originále Crystal Ball. Má jednoznačné a nepopiratelné výhody, je totiž zdarma. Stačí se dotknout a během chvíle se můžete připravit na věštbu ušitou přímo vám na míru. Úspěch zaručen.

Stáhnout Crystal Ball

Tedy vlastně ne, vývojář žádnou záruku nedává, ale zase je aplikace poměrně hezky proložena reklamami, takže zisk vývojáře zaručen. Neočekávejte nudné odpovědi typu „ano“ a „ne“, koule vám řekne rovnou celou větu, která se může skvěle hodit jako reakce na vaši otázku.

Bonus, na který čekáte: Screaming Phone

Ano, každý článek by měl mít bonusový obsah a my jsme se rozhodli, že vám jej neodepřeme. Jedná se o natolik exkluzivní aplikaci, že abyste ji mohli stáhnout, musíte využít .apk balíčku, případně stahovat skrze alternativní obchod s aplikacemi, například Aurora Store, protože je k dispozici jen v americké mutaci Obchodu Play. Aplikace se jmenuje Screaming Phone a dělá přesně to, co slibuje – donutí váš telefon křičet.

Stáhnout Screaming Phone

Aplikace spolupracuje s integrovaným akcelerometrem a v případě, že telefon bude padat (a akcelerometr zaznamená pohyb), telefon začne vydávat zvuk, který připomíná křik. Ano, aplikace funguje i v případě, kdy je zařízení zamknuté. Sám vývojář upozorňuje, že aplikace je velmi energeticky náročná, takže doporučuje, abyste ji používali jen v případě potřeby. Kdy je podle něj taková chvíle, to už neuvádí.

Děkujeme za váš čas

Pokud jste článek dočetli až sem, gratulujeme. Možná vám přijde, že jste právě ztratili 5 minut života, a máte naprostou pravdu. Než však budete v diskuzi pod článkem dnešní výběr nejbizarnějších aplikací hodnotit, nezapomeňte, že jste článek otevřeli dobrovolně a na vlastní nebezpečí.