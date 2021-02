Nokia zahajuje sprint. Android 11 chce do pár měsíců dostat na mnoho svých telefonů

V říjnu loňského roku jsme se dozvěděli, že společnost HMD Global a její Nokie jsou na tom po stránce aktualizací softwaru vůbec nejlépe. Na tuto informaci však nyní vrhá horší světlo update na nejnovější Android 11, který vázne. Situaci se snaží zachránit CEO společnosti, Juho Sarvikas, který přinesl graf, na kterém je aktuální plán aktualizací Nokií. Ten vypadá velmi optimisticky a v podstatě během nejbližších měsíců by výrobce rád měl aktualizovány všechny své prodávané modely.

Counterpoint Research recognized us for fastest portfolio wide deployment of Android 9 & 10. Now we do a hat trick with Android 11 committing to latest Android experience even to our most affordable global handsets.



Nokia 8.3 5G opens flood gates, other products to fast follow pic.twitter.com/YDvG50Wh3h