Základní Nokia 3.2 získává Android 11. Češi si ale ještě počkají

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

HMD Global se snaží držet své slovo a telefony Nokia udržuje aktuální po co nejdelší dobu. Někdy to sice trvá, ale nakonec aktualizace připraví. Důkazem budiž například Nokia 3.2 z roku 2019. Ta startovala nejprve s Androidem 9, aby loni v dubnu obdržela Android 10. Výrobce však slibuje zpravidla minimálně dvouletou podporu, a proto základní Nokia 3.2 pomalu přechází na nejnovější Android 11.

Na oficiálním komunitním fóru se nyní objevila informace, že došlo k vypuštění aktualizace pro prvních 34 zemí světa, mezi nimiž sice jsou některé evropské země, ale Česká republika nikoliv. Výrobce aktualizací šíří nejen Android 11, ale také březnové bezpečnostní záplaty. První vlna aktualizací by měla proběhnout do konce března a následně se očekává vlna druhá, ve které by se již mohli dočkat i čeští uživatelé.