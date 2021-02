Nejnovější Android 11 přichází na Nokii 8.3 5G

Fotografie: Nokia

Vydávání nejnovějšího operačního systému Android 11 jde poměrně pomalu, a to napříč všemi výrobci. Výjimkou jsou samozřejmě Pixely od Googlu, které verzi 11 využívají již v podstatě půl roku. Nijak zvlášť dobře na tom není ani HMD Global. To se sice snaží své modely aktualizovat po dlouhý čas, na druhou stranu rozhodně nepatří mezi ty nejrychlejší. Důkazem budiž fakt, že až nyní přichází Android 11 na v současné době nejvybavenější Nokii 8.3 5G.

O vypuštění aktualizace informuje výrobce na Instagramu. Aktualizace je šířena formou OTA, telefon vám ji tudíž nabídne automaticky. V tuto chvíli probíhá první vlna aktualizací, která se týká zemí Blízkého východu a vybraných evropských trhů, jako je například Francie, Finsko či Norsko. Tato vlna aktualizací by měla být kompletní do 7. února. Posléze by měla začít druhá vlna, která by mohla zahrnovat další evropské země.