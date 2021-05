Nokia X20 se Snapdragonem 480 zná českou cenu. Jde téměř o pětimístnou sumu

Fotografie: Nokia

V minulém měsíci došlo k oficiálnímu představení nových Nokií. Tou nejvybavenější se stala Nokia X20, která pomalu míří na český trh. Nějaký čas bude představovat to nejlepší z novinek značky pro rok 2021. Výbava stojí na 6,67palcovém displeji s Full HD rozlišením, nicméně jde o obyčejný IPS panel s 60Hz obnovovací frekvencí. Výrobce sice nasadil nový procesor, avšak jen Snapdragon 480, který patří spíše do nižší střední třídy a nic na tom nezmění ani velkorysá 8GB operační paměť.

Náladu nezlepší ani sestava fotoaparátů. Ano, jsou čtyři, jenže kromě 64megapixelového hlavního snímače je zbylá sestava spíše do počtu. Obvykle užitečný ultraširokoúhlý objektiv sráží nesmyslně nízké 5megapixelové rozlišení. Zbylé dva fotoaparáty pro makro a portréty jsou jen 2megapixelové. Prozatím tak výbava skutečně nemá nic, co by konkurence neuměla, spíše naopak. Hlavním lákadlem Nokií má být softwarová podpora, a to pod dobu tří let. Je tak pravděpodobné, že Nokia X20 dostane Android 14. Aktuálně má nejnovější Android 11 a dubnové bezpečnostní záplaty. Kdo očekával nejnovější květnové, má smůlu.

První ceny odhalily přední obchody CZC.cz či Alza.cz, přičemž oba obchody novinku ocenily na více než 10 tisíc korun. Oficiální česká cena však bude přeci jen příznivější a bude činit 9 699 Kč.