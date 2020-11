Nokia bude stále Retro. Chystá vzkříšení legendárního modelu 6300

Fotografie: amazon.com

Novodobá Nokia pod hlavičkou HMD Global se do naší paměti zapsala především vzkříšením několika legend. Nejprve to byla Nokia 3310 (2017) a následně elegantní výsuvná Nokia 8110 4G přezdívaná banán. Dle winfuture.de však není všem reinkarnacím konec. Brzy bychom se měli dočkat hned dvou comebacků. Tím prvním má být Nokia 6300. Vzpomínáte si? Jednalo se o kovový telefon z roku 2007, který se pyšnil výbornou klávesnicí, kvalitním displejem nebo 2megapixelovým fotoaparátem. Před pár lety jsme na něj vzpomínali v rámci seriálu Retro. O výbavě novodobého nástupce se v podstatě nic neví, ale měl by podporovat sítě 4G a možná nabídnout i operační systém KaiOS.

V případě druhého vzkříšení se zatím hovoří spíše o řadě než o konkrétním modelu. Jmenovitě se má jednat o model z řady 8000. Pokud si ještě vzpomenete, osmičkovou řadu Nokia vždy vyhrazovala prémiovým zařízením, která vynikala hodnotnou konstrukcí. Výjimkou nebylo použití titanu či safírových skel. Ve výjimečných případech dokonce došlo i na 18karátové zlato. My vám můžeme připomenout například Nokii 8910, která kromě použitých materiálů zaujala i mechanizovaným výsuvným krytem.

Ani o druhém mobilu se mnoho neví a spekulace v podstatě kopírují Nokii 6300. To znamená jistotu podpory 4G a možné nasazení KaiOS. V každém případě mají obě novinky nabídnout bohatší výbavu než zcela levné tlačítkové telefony.