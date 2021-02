Nokia 1.4 to zkouší s extrémně nízkou cenou a Androidem Go

Fotografie: Nokia

Skrze oficiální stránky HMD Global byla dnes představena nová Nokia 1.4. Jedná se o zcela základní chytrý telefon, který cílí na začínající či nenáročné uživatele, čemuž samozřejmě odpovídá také výbava. Ta je postavena na 6,51palcovém displeji s HD+ rozlišením. Výkon zajišťuje procesor Snapdragon 215, avšak komplikovanější je to s operační pamětí. V závislosti na trhu bude k dispozici 1/2/3GB RAM. I s nejnižší variantou by však chod prostředí neměl představovat problém. Nasazen je totiž Android 10 Go, což je speciálně odlehčená verze, která není tak náročná a zabírá i méně místa v interní paměti. Výrobce již potvrdil, že dorazí aktualizace na Android 11 Go.

Co se týče interní paměti, ta poroste vždy ruku v ruce s pamětí operační, a to od 16 GB přes 32 GB až po 64 GB. Příjemným překvapením je přítomnost čtečky otisků prstů na zadní straně. I v nejlevnější Nokii pro ro 2021 již najdeme duální zadní fotoaparát. Klasický 8megapixelový snímač je doplněn 2megapixelovou makro kamerkou. Budoucí uživatel se musí smířit se starším microUSB konektorem. Naopak samozřejmostí je 3,5mm jack.

Nijak extra výkonný mobil je vybaven baterií s kapacitou 4 000 mAh, což by mělo spolehlivě zajistit dvoudenní výdrž. Na druhou stranu 5W nabíjení je pomalé a počítejte s více než 2 hodinami na nabíječce v případě kompletního nabití.

Nokia 1.4 se má začít prodávat již dnes, a to ve třech barevných variantách, které si můžete prohlédnout na fotografiích výše. Cena byla výrobcem stanovena na 99 eur, což je v přepočtu 2,5 tisíce korun.