Kaspersky odhalil novou „zranitelnost nultého dne“ Windows, pravděpodobně z Číny

Během první poloviny roku zaznamenali odborníci společnosti Kaspersky nárůst útoků využívajících tzv. „zranitelnost nultého dne“. Jako „zero-day“ zranitelnost je označována dosud nezveřejněná softwarová chyba, kterou útočníci objevili dříve, než se o ní dozvěděl výrobce. Jelikož o ní výrobci nevědí, neexistuje pro ni ani žádná záplata, takže takové útoky mohou být mimořádně úspěšné.

