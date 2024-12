Nepříjemná pravda: Česko má druhý nejdražší mobilní internet v EU

Fotografie: pixabay.com

V Česku máme drahý mobilní internet, o tom vás jistě přesvědčovat nemusíme. Nicméně podle dat cable.co.uk z loňska se ukázalo, že je situace možná ještě horší, než jsme si mysleli, neboť k negativnímu unijnímu prvenství nám chybí už jen krůček. Aktuálně má totiž dražší mobilní internet pouze Lotyšsko a rozdíl je to marginální. Britové přitom vycházeli z údajů od června do září loňského roku a do srovnání zařadili více než 5 600 tarifů z celého světa, takže rozhodně nejde o zkreslená čísla.

„Drahá data jsou předmětem diskuzí už pěkně dlouho. Aby také ne, stačí vyjet třeba k našim rakouským sousedům a ceny mobilního internetu jsou několikanásobně nižší. Za 1 GB tady v loňském roce platili 0,47 eur, tedy necelých 12 Kč. O Itálii, kam každoročně míří tisíce Čechů na letní i zimní dovolenou, vůbec nemluvě. S místní SIM kartou můžete mít 1 GB internetu za pouhých 0,08 eur, tedy asi za dvě koruny. Když to porovnáme s našimi 70,95 Kč za 1 GB internetu, je to vskutku smutný pohled,“ říká Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.

V Lotyšsku místní platí za 1 GB internetu tři eura, tedy o pár korun víc než my. Novinkou, která však nepotěší, je fakt, že nás předběhly země, ve kterých ještě před pár lety bylo dráž, jako je například Řecko nebo Maďarsko. V celosvětovém měříku je Česko na neveselém 193. místě z celkových 237. K 17. 7. 2023, kdy měření proběhlo, se u nás dal sehnat nejlevnější 1 GB internetu za 19,97 Kč, nejdražší naopak vyšel na neuvěřitelných 349 Kč. Pro porovnání: celosvětový průměr činil 0,46 dolaru, takže jen lehce přesáhl hranici deseti korun. V Česku jsme se v průměru dostali téměř na sedminásobek.

Pozitivum? Ceny se snížily

„Ačkoli jsou české ceny vysoko nad průměrem regionu i celého světa, dobrou zprávou je, že průběžně klesají. Ano, v předchozích letech bylo skutečně ještě hůř. V roce 2022 to bylo v průměru lehce přes 90 Kč, v roce 2021 dokonce cena za 1 GB vyšplhala téměř ke 200 Kč. Snížení je tedy poměrně výrazné, v porovnání s ostatními zeměmi to jde ovšem až moc pomalu,“ dodává Thienel.

Snížení cen přitom částečně pomohla i právní úprava telekomunikační novely platná od 1. dubna 2020, jež umožnila přechod k jinému operátorovi bez smluvních pokut, kvůli čemuž se operátoři chtě nechtě musí o něco víc snažit, jak nicméně letos dokazují i některé zajímavé vánoční nabídky.