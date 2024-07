Ještě dva dny vám Vodafone dá 50% slevu na neomezené tarify

Fotografie: Vodafone

V zahraničí jde o zcela běžnou praxi, u nás se k tomu operátoři moc nemají – ano, mluvíme o dočasných slevách na své tarify. Vodafone se nově vytasil se zajímavou nabídkou, kdy po dobu 3 měsíců nabízí své vybrané neomezené tarify se slevou 50 %.

Ano, nabídka je omezená, ale stále velice zajímavá, zvláště pro ty, kteří se odhodlali změnit svého současného operátora. Pokud si myslíte, že Vodafone nabízí slevu jen na typické „omezeně neomezené“ tarify, možná vás překvapíme fakty – slevu lze získat i na tarif, který má neomezená data, a to jak rychlostně, tak přenesenými daty. Jedná se tedy o nabídku, kterou můžete uplatnit na zřejmě nejoblíbenější tarif v nabídce, tedy tarif Premium 5G.

Tento tarif standardně pořídíte za 1 307 Kč měsíčně, ovšem pokud využijete současné nabídky, získáte tarif po dobu tří měsíců za částku 654 Kč. Součástí tohoto tarifu jsou neomezené SMS, neomezené volání i neomezený internet (neomezená přenosová rychlost i objem vyčerpaných dat).

Pokud jste přeci jen méně náročný uživatel, vyplatí se i nabídka na tarif Super, která vám dá stejné podmínky, jen se musíte smířit s omezenou rychlostí, a to 10 Mbit/s, nebo tarif Basic+, u kterého rychlost klesne na 4 Mbit/s. Cena však klesne, a to poměrně výrazně, první tři měsíce budete platit jen 436 Kč, respektive 374 Kč, další měsíce poté 877 Kč, respektive 747 Kč, tarify jsou přitom bez závazku. Nabídka je časově omezená a platí do konce tohoto měsíce. Zdají se vám ceny stále příliš vysoké? V kombinaci s pevným internetem můžete ušetřit další prostředky, a to ne zrovna zanedbatelné.

Tarif První tři měsíce (jen tarif) Další měsíce (jen tarif) První tři měsíce (s pevným internetem) Další měsíce (s pevným internetem) Neomezený Basic+ 373,50 Kč 747,00 Kč 317,48 Kč 634,95 Kč Neomezený Super 435,46 Kč 870,91 Kč 378,85 Kč 757,69 Kč Neomezený Super+ 498,50 Kč 997,00 Kč 438,68 Kč 877,36 Kč Neomezený Premium 5G 653,46 Kč 1 306,91 Kč 542,37 Kč 1 084,74 Kč

Pokud chcete další zajímavý tarif, nabízí se stálice od Vodafonu za 327 Kč, za tuto cenu získáte neomezené volání, SMS a 3,5GB datový limit.

Speciální nabídky má i konkurence

A co na to konkurence? O2 přednedávnem nabízel také velice zajímavou akci, konkrétně neomezený tarif s 12GB datovým limitem zdarma na léto. Tato akce už bohužel skončila, takže můžeme doporučit nabídku od T-Mobilu – tarif Next 8 GB s víkendovými neomezenými daty vyjde na 520 Kč, včetně služby „Pořád online“. I tato nabídka je platná pouze do konce měsíce.