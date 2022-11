Nejzajímavější vánoční odměna operátorů. Kdo je letos nejštědřejší?

Fotografie: Pixabay

Vánoce bývaly před mnoha lety obdobím, kdy se operátoři předháněli v tom, kdo svým zákazníkům nadělí zajímavější dárky či odměny k tarifům/telefonům. Tyto štědré časy z první dekády 21. století jsou však nenávratně pryč. V posledních mnoha letech sice operátoři Vánoce neopomíjí, ale odměny jsou vesměs podmíněny koupí něčeho dalšího, případně jsou zbytečně komplikované. I to je letošní případ, kdy se vyložená tutovka nenachází ani u jednoho z operátorů

Dnes si aktuální vánoční nabídku všech tří operátorů ve stručnosti zrekapitulujeme a na závěr se pokusíme ukázat na toho operátora, který přeci jen alespoň částečně vyčnívá.

O2

Náš nejstarší operátor se snaží mít nabídku co možná nejpřehlednější. Rozhodl se, že za každou službu, kterou u něj máte, a to včetně například i jen předplacenky, dostanete slevu 1 000 Kč na vybrané telefony či příslušenství v podobě sluchátek nebo Power Hubu od O2. V praxi to znamená, že operátor naděluje zcela všem bez rozdílu. Čím víc služeb máte, tím více slev dostanete.

T-Mobile

T-Mobile se vydal cestou lákání nových i stávajících zákazníků. To znamená, že za prodloužení či uzavření nové smlouvy vám nabídne hned dva telefony. Jeden bude se slevou, druhý třeba i jen za 1 Kč. K výhodným cenám však vedou převážně dražší tarify a v podstatě lze říci, že jde jen o fajn běžnou odměnu za novou smlouvu. Nic extra operátor nenabízí. Pro předplacenkáře má T-Mobile připravené odměny za dobití, kdy částka 300 Kč otevře cestu k neomezenému internetu a volání do vlastní sítě na týden. Dílčí odměny pak na zákazníky čekají v aplikaci Můj T-Mobile, kde se bude od 1. prosince každý den až do Štědrého dne objevovat nějaké odměna.

Vodafone

Vodafone si k Vánocům přichystal možnost si k jednomu telefonnímu číslu vzít až dva nové telefony. V případě prvního vás čeká několikatisícová sleva, druhý může být za 1 Kč a zbytek v bezúročných splátkách. Ani Vodafone nezapomněl na zákazníky předplacených karet, kterým se rozhodl nadělit hned čtyři odměny. Každý týden až do Vánoc jednu. Aktuálně je to zvýhodnění na balíček 6 GB dat a neomezených SMS v síti za 199 Kč namísto obvyklých 349 Kč. Dodejme, že zvýhodnění bude platit až půl roku a objem dat jde bonusem v aplikaci Můj Vodafone navýšit na 11 GB. Jaké výhody dorazí v dalších týdnech, to není známo.

Kdo je nejštědřejší?

Při letmém pohledu nevidíme nabídku, kvůli které by se například vyplatilo přeběhnout od jednoho operátora k druhému. Pokud bychom ale měli ukázat na nejzajímavější nabídku, je nutné se zaměřit na to, zda vám, jakožto zákazníkovi, dá operátor něco k Vánocům i jen tak, aniž by od vás cokoliv chtěl. V daný moment je venku ze hry Vodafone. V jeho případě jde jen o zvýhodnění stávající nabídky, případně slevy. Zajímavě působí O2, které vám slevu jednoduše dá a použijte ji na jeho nabídku. Zle si nevede ani T-Mobile, který připravuje adventní kalendář pro všechny, předplacenkářům dá zajímavé odměny za dobití, paušálním zákazníkům pak přináší možnost si vzít dva namísto jednoho telefonu.