Nejlepší kompakt současnosti? Víkend s iPhonem 13 mini a dojmy z používání

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Loňský iPhone 12 mini působil jako zjevení na trhu s kompaktními telefony. S hmotností 135 gramů a rozměry 131,5 × 64,2 × 7,4 mm se jednalo o nejmenší smartphone s 5G, který bylo možné zakoupit. Navzdory tomu, že zákazníci údajně neprojevili o tento model až tak velký zájem, přišel i letos Apple s „mini“ zástupcem nejnovější řady iPhonů 13. Jaké jsou mé dojmy z telefonu po dvou dnech používání?

Za zapůjčení Apple iPhonu 13 mini děkujeme iWant – Apple Premium Reseller, kde si jej můžete zakoupit.

Každý, kdo měl v ruce verzi „mini“, mi jistě dá za pravdu, že jedná o neskutečně malý telefon, jehož 5,4" displej lze obsloužit bez větších potíží i v případě, že máte průměrně velkou ruku. U nejnovějšího iPhonu 13 se v tomto ohledu naštěstí nic nezměnilo a dojem nekazí ani o 6 gramů vyšší hmotnost či o 0,3 mm větší tloušťka. Stále se jedná o (na poměry dnešních telefonů) miniaturní smartphone, který se vejde i do malých kapes a při nošení o něm v podstatě ani nevíte. Nově (diagonálně) uložené fotoaparáty a částečně také barevná provedení jsou přitom hlavním rozlišovacím prvkem mezi 12 mini a 13 mini.

Lesklá záda v „temně inkoustovém“ provedení jsou extrémně náchylná na otisky

U testovaného „temně inkoustového“ barevného provedení jsou bohužel extrémně snadno viditelné neustále se tvořící otisky na zádech. Telefon se zašpiní v podstatě ihned, jakmile jej vezmete do ruky, takže jej musíte neustále leštit, nebo si (tak, jak to dělá většina uživatelů) pořídit pouzdro. Osobně bych proto preferoval spíše bílou, případně líbivější modrou verzi. Co se mi na iPhonech (a také telefonech OnePlus ) velmi líbí, je posuvný přepínač zvukových profilů. Velmi praktická a návyková záležitost.

Malý displej a menší, ale stále velký výřez

Po několikatýdenním používání iPhonu 13 Pro, ale samozřejmě i jakéhokoliv jiného zařízení s displejem podporujícím vyšší obnovovací frekvenci, si všimnete pouze 60Hz panelu u iPhonu 13 mini. To je však pravděpodobně jediná výtka k displeji, neboť má krásné barvy, skvěle fungující automatickou úpravu jasu a hlavně velmi vysoký i nízký maximální/minimální jas.

Notch s Face ID je sice nově o něco menší, ale na relativně malém 5,4" displeji si jej pochopitelně rozhodně všimnete. Podobně jako velikost uhlopříčky zobrazovacího panelu je však i život s výřezem spíše otázkou zvyku. Osobně mi přítomnost výřezu nebo výraznějšího rámečku u telefonů celkový dojem z používání jen tak nezkazí, zvlášť, pokud se v rámečku/výřezu nachází důležité senzory.

Vydrží déle než předchůdce?

Klíčovou otázku, kterou byste si měli před nákupem iPhonu 13 mini položit, je, zda se spokojíte s výdrží spojenou s podstatně menší baterií. V tomto ohledu se zdá, že mírně vyšší hmotnost a větší tloušťka souvisí se zvětšením kapacity baterie. Ve světě zařízení s Androidem by 2 438 mAh působilo komicky, ale v případě iPhonů se nemusí jednat o žádnou katastrofu, což dokazuje i iPhone 13 mini.

Během víkendového používání (kdy jsem na telefonu méně), jsem se dostal na jeden den, a to si ještě ani telefon „nezvykl“ na můj styl používání. V sobotu ve 12:02 jsem si poznačil stav baterie 98 %, v 19:22 stejného dne ukazovala baterie 57 %, ve 22:59 39 %, příštího rána v neděli v 7:37 29 %, v 11:04 11 % a zhruba mezi dvanáctou a jednou hodinu se zařízení vypnulo. V průběhu používání jsem měl přitom několik hodin zapnutý hotspot, odpovídal na zprávy na Telegramu, četl e-maily, vyřídil pár hovorů, hodně fotil a také strávil zhruba hodinu surfováním na internetu. Z prvních pár dnů se tedy jeví, že by měl iPhone 13 mini bez větších problémů přečkat jeden pracovní den s vyšším nasazením, což není na tohoto „prcka“ vůbec špatné.

Ptejte se, co vás zajímá?

Již brzy vám přineseme článek zaměřený na to, jak iPhone 13 mini fotí, ale také prověříme, jak rychle se nabíjí. Těšit se můžete i na fotoduel s dalším kompaktním telefonem ze světa Androidů. Jako vždy nám také můžete do komentářů napsat, na co bychom se měli podle vás zaměřit.