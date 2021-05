Samsung drtí český trh. V dubnu dosáhl 45% tržního podílu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung je nadále neotřesitelnou jedničkou co do počtu prodaných telefonů na celém světě. První příčku okupuje i na českém trhu, což se potvrdilo i před několika týdny z dat agentury Canalys. Skvělá čísla, a to konkrétně 38,3% tržní podíl v České republice a 6% mezioční nárůst, potvrzuje nyní i agentura GfK.

Samsungu se navíc daří tržní podíl nadále vylepšovat a například v dubnu jej výrobce na našem trhu navýšil na 45 %. Téměř polovinu prodejů tak ovládá Samsung a aktuálně se mu žádný konkurenční výrobce nemůže rovnat. Prodeje Samsungu navíc přibržďuje nedostatek čipů. „Loňské jaro představovalo pro trh s mobilními telefony šok, kdy se prakticky ze dne na den uzavřely obchody a veškerý prodej přešel na internet. Situace se začala zlepšovat ve druhém čtvrtletí a výrazně nad očekávání se dostala v druhém pololetí. Od začátku letošního roku sice stále zaznamenáváme vysoké prodeje, ale ovlivňuje je nedostatek čipů. V praxi bychom tedy mohli prodávat i více, ale nemůžeme,“ konstatuje Tomáš Balík, ředitel divize mobilních zařízení ve společnosti Samsung Elecronics Czech and Slovak.

Nejlépe se Samsungu daří v segmentu telefonů s cenou od 7 500 Kč do 10 000 Kč. Právě v tomto cenovém intervalu se nachází důležité modely řady Galaxy A, zejména pak letos opravdu povedený Samsung Galaxy A52, který byl v dubnu vůbec nejprodávanějším mobilem Samsung. Mezi telefony od 7 500 Kč do 10 000 Kč aktuálně připadají 2 ze 3 prodaných telefonů právě na Samsung. Data z agentury GfK zohledňují skutečně prodané telefony a nikoliv pouze dodané kusy. V segmentu telefonů s cenou nad hranicí 15 000 Kč pak Samsung nejvíce prodává modelovou řadu Galaxy S21.