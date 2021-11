Vyzkoušeli jsme HTC Vive Focus 3: VR headset bez drátů a s 5K rozlišením

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Virtuální realita, ačkoliv je s námi již pěknou řádku let, se neustále vyvíjí a přináší nové možnosti, jak se ponořit do virtuálního světa a na chvíli utéct před strastmi každodenního života. Rozhodli jsme se proto vyzkoušet VR headset Vive Focus 3 od společnosti HTC, se kterým možná budeme za pár let virtuálně nakupovat nebo se účastnit konferencí z pohodlí domova. Jak se používá a co všechno umí?

HTC Vive Focus 3 je profi VR bez kabelů

HTC Vive Focus 3 je v prvé řadě skvělou alternativou pro všechny, které zajímavá svět virtuální reality, ale iritují je k brýlím tradičně připojené kabely nebo nutnost do prostoru rozestavět základny snímající pohyb. V případě Vive Focus 3 je všechno podstatně jednoduší, na hlavu si zkrátka nasadíte headset a je to. Díky čtyřem kamerkám na čelní straně headsetu a dalším senzorům dokáže Focus 3 snímat váš pohyb v prostoru, aniž by potřeboval jakékoliv další příslušenství.

Bez výkonného počítače ani ránu, nebo snad ne?

Jak možná tušíte, nároky na konfiguraci počítačů určených pro využití s virtuální realitou nejsou zrovna malé, takže má Focus 3 i vzhledem k momentální nedostupnosti výkonných grafických karet jeden velmi příjemný benefit. Pohání jej totiž mobilní procesor XR2 od Qualcommu, který je aktivně chlazený, díky čemuž vydrží běžet na vyšší frekvenci delší dobu a chlazení zároveň zlepšuje uživatelský komfort. Pokud byste si však přeci jen chtěli Focus 3 připojit k počítači, samozřejmě můžete.

Mnoho důvodů k tomu však není, výkonově totiž rozhodně strádat nebudete. Samostatný VR headset HTC Vive Focus 3 zvládne maximálně vykreslit velmi jemné 5K zobrazení při 90Hz obnovovací frekvenci. Velmi široký je i 120stupňový rozsah záběru, díky čemuž má uživatel velmi dobrý přehled o tom, co se kolem něj děje a o to jde ve virtuální realitě především. O zvuk se starají integrované směrové reproduktory, které podporují i praktický diskrétní režim, jenž se postará o to, že ostatní neuslyší, jaká hudba či zvuky se z nich zrovna line. Samozřejmostí je pak i podpora 3,5mm jacku.

Pohodlný a také praktický

Při používání hraje důležitou roli, jak pohodlný nasazený headset je. HTC se proto rozhodlo vsadit na lehkou hořčíkovou konstrukci a precizní vyvážení jednotlivých komponent, takže se headset na hlavě nepřeklápí a nebolí vás z něj ani po delším používání krk. A jestli má Vive Focus 3 i nějaké nevýhody? Mnohé pravděpodobně nejvíc zamrzí, že je tento skvěle vybavený headset zaměřený primárně na byznysové využití, třeba při prezentaci řešení klientům, na homeofficu nebo v rámci VR heren, čemuž odpovídá také cena přesahující 30 tisíc korun.

Snadnému používání při práci s klienty je uzpůsobeno také nabíjení, které zajišťuje snadno vyměnitelná baterie s reálnou výdrží 2 až 3 hodiny (maximálně však až 15 hodin při nenáročné práci), kterou jednoduše vyměníte, stejně jako ostatní součástky headsetu. V neposlední řadě stojí za pochvalu nastavitelné IPD, neboli vzdálenost mezi očima pro pohodlné používání. Při nesprávném nastavení vás totiž pravděpodobně velmi rychle začne bolet hlava.