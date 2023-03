Návrat po 4 letech? Apple zřejmě představí žluté iPhony 14

Fotografie: Mobil Pohotovost

Nastupující jarní období nám možná Apple zpříjemní novou barevnou variantou současných modelů. Dle informací z weibo.com by mělo dojít k představení žlutých iPhonů 14 a 14 Plus. Nezávisle na tom tuto informaci potvrdil i 9to5mac.com s odkazem na vlastní zdroje. Případné představení žlutých iPhonů by mohlo proběhnout v tomto týdnu, spekuluje se o 8. březnu.

Pakliže se zmíněné iPhony dočkají žlutých odstínů, nebude to v historii Applu prvně. Ve žlutém hávu se ukázal v roce 2013 iPhone 5C, o 5 let později i iPhone Xr, a naposledy se tak stalo v roce 2019 v případě iPhonu 11.