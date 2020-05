Považujete se za nenáročné uživatele, kterým ke štěstí stačí základní notifikace doplněné o statistiky uběhnuté trasy, případně délce spánku? Pak by vás mohl zaujmout chytrý náramek Honor Band 5 Sports, jenž se snaží nalákat na nízkou cenu a funkce zaměřené na běžce a basketbalisty.

Po otestování Honoru Band 5 k nám do redakce dorazil jeho vzdálený příbuzný s podobným označením Honor Band 5 Sports. Co tento cenově dostupný náramek vlastně dokáže nabídnout a pro koho je určen? Vše se dozvíte v této recenzi.

Technické parametry Honor Band 5 Sports Kompletní specifikace Konstrukce ? × 15 × 11,2 mm , 13 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ne , zapínání: flexibilní materiál Displej PMOLED, 0,5" (48 × 88 px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android Datové funkce Bluetooth: 4.2, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ? Akumulátor ? mAh , nabíjení: ? Dostupnost květen 2020, 590 Kč

Obsah balení: kompletní výbava

V balení čeká náramek/řemínek, samostatné tělo náramku a také speciální nástavec pro připnutí na botu. Dále zde na najdete manuály a také napájecí adaptér.

Konstrukční zpracování: environmentálně založený

Honor Band 5 Sports je malým černým „oblázkem“, který buďto vložíte do náramku na zápěstí, nebo jej dáte do speciální plastové „klece“, kterou si následně zaháknete za tkaničky. Zpracování všech komponent je na vysoké úrovni a nechybí ani výrobcem udávaná voděodolnost do hloubky až 50 metrů. Na rozdíl od ostatních chytrých náramků byste zde však marně hledali senzor měření srdečního tepu či okysličení krve. Krokoměr, respektive šestiosý senzor pohybu, zůstává skrytý uvnitř těla náramku.

Řemínek je vyroben z recyklovaných PET lahví.

Dodávaný řemínek má poměrně líbivou bílošedou barevnou kombinaci se zajímavým vzorem a je příjemný na dotek. Ani při sportování, kdy se zpotíte, se nestalo jeho nošení nepříjemným a pochopitelně si jej klidně můžete vzít i do sprchy. Jeho největší zajímavostí je však použitý materiál, neboť Honor tyto řemínky vyrábí z recyklovaných PET lahví, za což výrobci rozhodně náleží pochvala. Nasazení těla do náramku je přitom otázkou sekundy a podobně je tomu u nástavce na botu. V neposlední řadě zmíním hmotnost, která činí necelých 15 gramů. Díky tomu o náramku na ruce takřka nevíte.

Líbilo se nám náramek z recyklovaného plastu

nízká hmotnost

Displej: malý a černobílý

Displej představuje malý PMOLED panel o uhlopříčce 0,5 palce a rozlišení 48 × 88 pixelů. Obrazovka je i přes svou malou uhlopříčku dobře čitelná, a to i za denního světla. Vzhledem ke své velikosti není dotyková. Ačkoliv se displej nedá kvalitou, uhlopříčkou či barevností srovnávat s většinou ostatních chytrých náramků novějšího data, nemám k použitému zobrazovači výtek, neboť je vzhledem k velmi základním informacím, které ukazuje, zcela dostačující a podílí se na dlouhé výdrži (viz příslušná kapitola).