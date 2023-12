Naprosto neomezený tarif za 654 Kč? Ano, ve slevové akci Vodafonu

Fotografie: Vodafone

Zkraje léta Vodafone spustil novou službu, která nabízí velmi jednoduché pořízení tarifu pomocí mobilní aplikace, aktivaci klidně prostřednictvím eSIM a možnost začít využívat služby operátora i za několik minut. Potřeba je tedy jen mobilní aplikace, která je k dispozici pro iOS, Android a AppGallery, a platební karta. Ta musí být s novým tarifem spárována, protože skrze ni se měsíčně platí paušál za vámi zvolený tarif.

V nabídce jsou tři tarify, jejichž společným jmenovatelem je neomezené volání do všech sítí, neomezené SMS a neomezená data, co se týče počtu stažených GB. Liší se proto cenou a rychlostí stahování dat. Radost pak může udělat nejvyšší tarif, který je skutečně neomezený, neboť operátor neomezuje data ani rychlost stahování.

Tarif Basic One Super One Premium One Měsíční cena 697 Kč 997 Kč 1 307 Kč Měsíční cena s 50% slevou 394 Kč 499 Kč 654 Kč Rychlost stahování dat 4 Mb/s 20 Mb/s neomezeně (5G) Volání na čísla v EU ne ne 1 000 volných minut

Ceny doposud startovaly na 697 Kč a končily na 1 307 Kč. Aktuálně však probíhá pro všechny nové zákazníky akce nabízející 50% slevu na jakýkoliv ze tří tarifů. Díky tomu se tak cena srazí na 349 Kč u nejnižšího tarifu, případně 654 Kč u nejvyššího tarifu, který je zcela neomezený. „Jde o pevný měsíční poplatek, zákazník nezaplatí nic navíc, není ani možné čerpat nebo platit služby po jednotkách. Každý tak má svoji útratu pod kontrolou a měsíční poplatek se automaticky strhává z platební karty vždy na začátku nového období,“ popisuje Aleš Stančík, který má ve Vodafonu aplikaci Vodafone One na starost. Cena by to byla skvělá, ale je časově omezená. Platí pouze na první tři měsíce používání. Je však třeba dodat, že tyto tarify můžete aktivovat a deaktivovat dle libosti. Služby tak můžete využívat klidně jen jeden či dva měsíce a následně zrušit.

Hlavní výhody služby

Předností služby Vodafone One je, že nejste nijak vázáni. Tarif používáte jen tehdy, když chcete a prostřednictvím aplikace můžete jeho využívání kdykoliv pozastavit a následně obnovit. Kvůli jakékoliv změně navíc nikdy nemusíte na prodejnu či kontaktovat infolinku.

Kdo si může pořídit Vodafone One?

V tuto chvíli se k Vodafone One může připojit kdokoliv, kdo chce nové telefonní číslo, případně kdo chce přejít s telefonním číslem od jiného operátora.

Jaké služby lze s Vodafone One využívat?

Jakmile si aktivujete jeden ze tří výše zmíněných tarifů, můžete volat na všechna čísla v České republice a také na čísla v rámci dalších států EU, avšak to jen v případě tarifu Premium One a dokud vám nedojde 1 000 volných minut. Totéž platí o SMS zprávách. Samozřejmostí jsou i datové přenosy. Roaming je pak umožněn v rámci zemí EU.

Jaké služby nelze s Vodafone One využívat?

Jelikož jde o služby bez závazků, které jsou skrze platební kartu předplacené, nelze využívat nic navíc, co vám operátor již v rámci tarifu nenabídne. Nemůžete tudíž telefonovat na speciálně zpoplatněné linky. Nejde také odesílat Premium SMS, nijak si tedy nekoupíte třeba SMS jízdenku. Zapovězeny jsou také dárcovské SMS, tedy DMS. Nijak nebudete moci poslat MMS zprávy a vyjma nejvyššího tarifu Premium One nelze telefonovat na čísla do zahraničí. Zásadní rovněž je, že vám tarif nebude fungovat mimo EU, v těchto lokalitách vám maximálně přijde SMS.