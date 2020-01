Nabíjecí pouzdro pro sluchátka Realme Buds Air vyjde na pár desetikorun

Realme nedávno představilo bezdrátová sluchátka Buds Air. Pokud je chcete mít co možná nejlépe chráněna, jistě budete potřebovat obal, pomocí kterého je možné sluchátka i bezdrátově nabíjet. Jde o Air Buds Iconic Cover, který bude dostupný ve čtyřech barvách. Na těle pouzdra se opakuje logo písmena R, které je typické pro výrobce Realme. Zajímavostí je, že Iconic Cover pro Air Buds bude dodáván s kovovou karabinou pro přichycení.

Ochranné a nabíjecí pouzdro by se mělo nejprve objevit na indickém trhu, a to konkrétně 28. ledna, jak výrobce informoval na svém Twitteru. Zajímavě vypadá cena, která by měla v přepočtu činit zhruba 150 Kč s daní.